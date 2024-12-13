Embora o HeyGen se especialize em geração de vídeos com IA, os vídeos de alta qualidade produzidos podem ser incorporados de forma integrada em suas plataformas de automação de marketing existentes ou fluxos de trabalho de integração de CRM. Isso permite fluxos de trabalho automatizados que aproveitam o conteúdo de vídeo envolvente para aprimorar o enriquecimento de leads e otimizar seu funil de vendas.