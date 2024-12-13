A Ferramenta Definitiva de Vídeo Interativo para Engajamento

Aumente a personalização e o engajamento usando avatares de IA para criar caminhos de aprendizado dinâmicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma peça promocional de 90 segundos para analistas de marketing e criadores de conteúdo orientados por dados, destacando as robustas capacidades de "Análise" incorporadas em uma "solução de vídeo interativa". O vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico com visualizações de dados atraentes e transições suaves, apresentando uma trilha sonora animada, porém informativa. Garanta que o conteúdo seja acessível a um público mais amplo incorporando o recurso de legendas do HeyGen para todos os diálogos falados.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial abrangente de 2 minutos voltado para "editores de vídeo" profissionais e gerentes de conteúdo, detalhando técnicas avançadas de "Corte e Criação de Clipes" especificamente para criar segmentos de "vídeo interativo" envolventes. A abordagem visual deve apresentar gravações de tela detalhadas e movimentos precisos do cursor, apoiados por uma narração calma e altamente descritiva. Aproveite a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar facilmente instruções técnicas complexas em um guia visual envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma demonstração envolvente de 45 segundos direcionada a treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, mostrando a criação sem esforço de "Quizzes em Vídeo" dentro de uma estrutura de "vídeo interativo" para aumentar significativamente o engajamento e a retenção dos alunos. O vídeo deve adotar uma estética visual brilhante, moderna e envolvente, apresentada por um avatar de IA amigável. Utilize os avatares de IA do HeyGen para transmitir a mensagem, proporcionando uma experiência de aprendizado personalizada e acessível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo Interativo

Transforme seu conteúdo em experiências dinâmicas e envolventes que cativam seu público e geram resultados mensuráveis.

Step 1
Crie Seu Vídeo Principal
Comece gravando novas imagens ou fazendo upload de mídia existente. Com nosso editor poderoso, você pode construir a base do seu vídeo de forma integrada, preparando o terreno para a interatividade.
Step 2
Adicione Elementos Interativos Envolventes
Integre elementos dinâmicos como botões clicáveis, Hotspots ou chamadas para ação diretamente no seu vídeo. Guie os espectadores por caminhos personalizados e colete insights valiosos.
Step 3
Aplique Melhorias e Personalização
Personalize a experiência do espectador incorporando recursos de personalização. Adapte seu conteúdo às preferências individuais, tornando cada interação altamente relevante e impactante.
Step 4
Exporte e Analise o Desempenho
Publique seu vídeo interativo em várias plataformas. Aproveite as Análises integradas para rastrear o engajamento, entender o comportamento do espectador e otimizar sua estratégia para campanhas futuras.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Anúncios Interativos Impactantes

Crie anúncios em vídeo atraentes com chamadas para ação integradas, maximizando o engajamento do público e as taxas de conversão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen apoia a edição e criação de vídeos?

O HeyGen atua como um poderoso "editor de vídeo" e "criador de vídeo", permitindo que os usuários criem "texto-para-vídeo a partir de roteiro" com "avatares de IA". Você pode facilmente utilizar "modelos e cenas" e realizar "corte e criação de clipes" para refinar seu conteúdo de forma eficaz.

Quais recursos técnicos estão disponíveis para personalizar a saída de vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece recursos "técnicos" avançados para personalização, incluindo geração automática de "legendas" e geração profissional de "narração". Os usuários também se beneficiam de "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" flexíveis e controles de "branding" abrangentes para adaptar seu conteúdo de vídeo.

O HeyGen oferece recursos para acessibilidade e consistência de marca?

Sim, o HeyGen melhora a acessibilidade com geração automática de "legendas" para todos os vídeos. Além disso, controles de "branding" robustos permitem a "personalização" do conteúdo com logotipos e cores personalizados, garantindo consistência de marca em todas as saídas.

Os usuários podem aproveitar recursos de mídia integrados no HeyGen?

Como um versátil "criador de vídeo", o HeyGen oferece amplo suporte a "biblioteca de mídia/estoque" para enriquecer suas criações. Os usuários também podem "gravar" seu próprio conteúdo diretamente ou fazer upload de ativos existentes para integração perfeita em seus projetos.

