Absolutamente, o HeyGen oferece uma ampla gama de avatares de IA personalizáveis, incluindo humanos digitais realistas, para representar sua marca de forma profissional. Juntamente com capacidades avançadas de geração de narração, você pode selecionar entre várias vozes e idiomas. Isso garante que seus vídeos de prospecção personalizados mantenham uma marca consistente através de modelos personalizáveis e controles de branding.