Criador de Vídeos Publicitários de Influenciadores: Aumente o ROI da Sua Campanha

Gere vídeos de IA cativantes e anúncios promocionais com avatares de IA impressionantes, transformando seus roteiros em campanhas vencedoras.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional de 45 segundos com sensação autêntica, projetado para profissionais de marketing que buscam soluções de conteúdo escaláveis. Este vídeo deve ilustrar como conceitos simples de Vídeo UGC podem ser elevados a anúncios polidos usando um "Criador de Anúncios de Vídeo de IA". O estilo visual emularia iluminação quente e natural e incorporaria uma narração amigável e tranquilizadora gerada através de "Geração de Narração", complementada por elementos cuidadosamente selecionados de "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para aumentar a autenticidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma vitrine de produto dinâmica de 60 segundos para empreendedores de e-commerce lançando novos produtos, enfatizando como "Criar anúncios vencedores com IA". A experiência visual deve ser elegante e profissional, utilizando "Modelos e cenas" do HeyGen para gerar rapidamente diversos vídeos de IA, com design de som impactante e narração clara. Crucialmente, o vídeo demonstrará o poder de "Legendas" para garantir máxima acessibilidade e engajamento em todas as plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional conciso de 30 segundos voltado para profissionais de marketing digital com orçamento apertado, destacando o impacto de "Atores de IA Cativantes". Este vídeo precisa ser envolvente e direto, apresentando visuais profissionais com música de fundo mínima e áudio cristalino. Demonstrará a adaptabilidade perfeita do conteúdo em várias plataformas, exibindo "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto", utilizando um avatar de IA realista para entregar uma chamada à ação convincente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Publicitários de Influenciadores

Crie anúncios de vídeo no estilo de influenciadores de forma fácil com a IA do HeyGen, transformando suas promoções em conteúdo cativante que ressoa com seu público.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas profissionais fornecidos pelo HeyGen, ou cole seu roteiro para gerar automaticamente seu vídeo inicial. Isso fornece uma base sólida para seu anúncio de influenciador.
2
Step 2
Adicione Seu Avatar de IA
Incorpore um avatar de IA cativante em seu anúncio. Selecione entre a diversa gama de avatares de IA do HeyGen para encontrar o porta-voz perfeito que incorpora sua marca e transmite sua mensagem de forma convincente.
3
Step 3
Personalize Seu Anúncio
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para adicionar perfeitamente seus visuais de produto, música e texto personalizado. Refine seu anúncio com controles precisos para alinhar perfeitamente com sua marca.
4
Step 4
Gere Seu Anúncio de Vídeo
Revise seu vídeo de anúncio de influenciador finalizado e gere-o no formato de proporção de aspecto de sua preferência. Exporte seu vídeo promocional de alta qualidade, pronto para cativar seu público e impulsionar o engajamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Histórias Autênticas de Clientes

Transforme histórias genuínas de sucesso de clientes em vídeos de IA envolventes, construindo confiança e credibilidade através de depoimentos autênticos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de vídeo de IA atraentes?

O HeyGen capacita você a criar anúncios vencedores com IA transformando seus roteiros em vídeos dinâmicos com Atores de IA realistas. Nossa plataforma intuitiva torna o HeyGen um eficaz Criador de Anúncios de Vídeo de IA, permitindo a rápida geração de vídeos de IA de alta qualidade para diversas necessidades de marketing.

Posso usar Atores de IA para melhorar meus vídeos promocionais com o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen permite que você integre Atores de IA cativantes em seu conteúdo de vídeo promocional de forma fluida. Nossos avatares de IA avançados dão vida às suas mensagens, proporcionando apresentações envolventes e profissionais sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais recursos o HeyGen oferece para geração eficiente de vídeos?

O HeyGen oferece um poderoso editor de vídeo de IA com um editor de arrastar e soltar fácil de usar, ideal para geração eficiente de vídeos. Você pode começar com modelos profissionais, adicionar mídia de nossa biblioteca e gerar facilmente legendas, simplificando todo o seu processo de criação.

O HeyGen é adequado para criar vídeos de produtos ou vídeos publicitários de influenciadores?

Sim, o HeyGen é perfeitamente adequado para criar conteúdo impactante de vídeos de produtos e criador de vídeos publicitários de influenciadores. Você pode aproveitar nossas capacidades de IA para produzir estilos de Vídeo UGC de alta qualidade que ressoam com seu público e mantêm a identidade única da sua marca através de controles de marca personalizáveis.

