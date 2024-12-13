Sim, o HeyGen é perfeitamente adequado para criar conteúdo impactante de vídeos de produtos e criador de vídeos publicitários de influenciadores. Você pode aproveitar nossas capacidades de IA para produzir estilos de Vídeo UGC de alta qualidade que ressoam com seu público e mantêm a identidade única da sua marca através de controles de marca personalizáveis.