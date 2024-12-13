Gerador de Vídeos Tutoriais de Illustrator: Tutoriais com IA Facilitados

Transforme prompts de texto em vídeos instrucionais envolventes e passo a passo usando a geração de voz do HeyGen.

428/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional profissional de 45 segundos para criadores de conteúdo e educadores, ilustrando como aproveitar o HeyGen como um Criador de Vídeos Tutoriais com IA para criar guias passo a passo para softwares complexos. O vídeo deve manter uma estética visual limpa e informativa, mostrando principalmente a interface do HeyGen junto com o software ensinado, narrado por um avatar de IA calmo e autoritário.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial dinâmico de 60 segundos voltado para ilustradores aspirantes e usuários intermediários, focando em dominar os fundamentos da Ferramenta Caneta no Illustrator. O estilo visual deve ser moderno e elegante, com animações de captura de tela precisas e texto destacado na tela, complementado por legendas claras geradas pelo HeyGen para máxima clareza, tornando-o um vídeo tutorial online eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 30 segundos em ritmo acelerado para profissionais ocupados e profissionais de marketing, mostrando como um gerador de vídeos tutoriais de Illustrator pode rapidamente transformar prompts de texto em conteúdo visual envolvente. O vídeo deve apresentar cortes rápidos e um estilo visual dinâmico destacando eficiência e facilidade de uso, impulsionado pela poderosa capacidade de texto para vídeo a partir de script do HeyGen, demonstrando a rápida criação de vídeos instrucionais curtos e impactantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Tutoriais com IA

Crie facilmente vídeos instrucionais claros e passo a passo para qualquer software, incluindo o Illustrator, aproveitando a geração de scripts com IA, visuais personalizáveis e narrações automatizadas.

1
Step 1
Crie Seu Script
Crie seu conteúdo tutorial inserindo prompts de texto. A IA então utilizará sua capacidade de 'Texto para vídeo a partir de script' para construir as cenas fundamentais do seu vídeo.
2
Step 2
Gere Visuais
Gere visuais atraentes para cada etapa. Explore e aplique 'Modelos e cenas' profissionais para garantir que seu tutorial seja claro e visualmente envolvente para seu público.
3
Step 3
Adicione Narração Automatizada
Adicione narração cristalina ao seu tutorial usando a avançada 'Geração de voz'. Escolha entre uma variedade de vozes com som humano para guiar profissionalmente seus espectadores por cada instrução.
4
Step 4
Publique e Compartilhe
Publique seu tutorial finalizado adicionando 'Legendas' opcionais para maior acessibilidade, depois exporte no formato de sua preferência e em alta resolução, pronto para compartilhar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Transforme assuntos complexos, como técnicas avançadas de Illustrator, em vídeos tutoriais claros e fáceis de entender para um aprendizado eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos tutoriais com IA?

O HeyGen simplifica o processo convertendo seus prompts de texto ou scripts em vídeos tutoriais completos, com visuais gerados por IA, narração automatizada e avatares de IA. Isso permite a criação eficiente de vídeos instrucionais.

Posso personalizar os visuais e narrações nos meus vídeos tutoriais com IA usando o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen oferece modelos personalizáveis, uma rica biblioteca de mídia e opções para narrações com vozes humanas e anotações animadas. Você pode facilmente criar cenas e adaptar os visuais para corresponder à sua marca.

Quais recursos o HeyGen oferece para tornar os vídeos tutoriais acessíveis globalmente?

O HeyGen permite gerar vídeos tutoriais com legendas e narrações automatizadas em mais de 50 idiomas. Isso garante que seus vídeos tutoriais passo a passo e guias de instruções possam alcançar um público global diversificado.

Como o editor de vídeos tutoriais com IA do HeyGen melhora a produção de conteúdo instrucional?

O editor de vídeos tutoriais com IA do HeyGen simplifica todo o fluxo de produção, do script ao resultado final. Ele integra ferramentas com IA para escrever scripts, gerar visuais e criar vídeos tutoriais claros de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo