Gerador de vídeos explicativos de benefícios de RH: Aumente o Engajamento dos Funcionários

Melhore a compreensão dos funcionários sobre benefícios complexos por meio de vídeos dinâmicos, aproveitando a poderosa tecnologia de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 45 segundos voltado para todos os funcionários atuais, incentivando a participação no período anual de inscrição de benefícios. Empregue um estilo visual profissional, mas acessível, com amplo uso da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para imagens relevantes, complementado por legendas claras para destacar datas e opções importantes para máximo engajamento dos funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos de branding do empregador, projetado para atrair candidatos a emprego em potencial, destacando os benefícios únicos e a cultura da empresa. Utilize modelos e cenas pré-desenhados para uma estética moderna, transformando um roteiro conciso em uma narrativa visual impactante por meio de capacidades de Texto-para-vídeo para enfatizar oportunidades de crescimento na carreira.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de RH de 90 segundos para explicar uma nova política da empresa, direcionado a todos os funcionários que precisam de atualizações de conformidade. O estilo visual deve ser uma animação explicativa fácil de digerir, com uma narração amigável, e ser facilmente adaptável para diferentes plataformas internas usando redimensionamento de proporção e exportações para visualização ideal.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Explicativos de Benefícios de RH

Crie facilmente vídeos explicativos de benefícios de RH envolventes que comuniquem claramente informações vitais, aumentem a compreensão dos funcionários e melhorem as comunicações internas.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Comece selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado voltado para comunicações de RH ou gere instantaneamente um vídeo a partir do seu roteiro de benefícios usando nosso recurso de texto-para-vídeo. Isso garante que sua mensagem esteja estruturada e pronta para personalização.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo adicionando visuais relevantes, texto e a marca da sua empresa. Integre mídia carregada pelo usuário, filmagens de estoque ou selecione um avatar de IA para apresentar seus benefícios de RH com um toque humano, aprimorando o branding do empregador.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Aumente a clareza e a acessibilidade gerando uma narração profissional para seu vídeo. Adicione facilmente legendas e subtítulos automáticos, garantindo que suas informações importantes de benefícios de RH sejam compreendidas por todos os funcionários, promovendo a compreensão dos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de benefícios de RH revisando todos os elementos. Em seguida, exporte seu vídeo em várias proporções adequadas para diferentes plataformas, facilitando o compartilhamento em todos os canais de comunicação interna, simplificando as comunicações de RH.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção dos Funcionários

Crie comunicações de RH dinâmicas que aumentem o engajamento dos funcionários e a retenção de informações vitais sobre benefícios e políticas da empresa.

Perguntas Frequentes

Quais capacidades criativas a HeyGen oferece para comunicações internas envolventes?

A HeyGen oferece um poderoso Motor Criativo para comunicações internas envolventes, proporcionando um editor de vídeo online intuitivo com uma variedade de modelos pré-desenhados e capacidades de texto-para-vídeo com IA para gerar narrativas visuais atraentes.

Quais são os principais recursos da HeyGen para gerar vídeos explicativos de benefícios de RH?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de RH, permitindo que você gere vídeos abrangentes de explicação de benefícios para funcionários usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Inclui geração de narração e legendas automáticas, tornando informações complexas fáceis de entender para os funcionários.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos explicativos personalizados para várias iniciativas de RH?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você crie vídeos explicativos sob medida para treinamento de RH, recrutamento e integração de novos contratados. Você pode utilizar conteúdo personalizável, recursos de arrastar e soltar e controles de branding para alinhar os vídeos com a cultura da sua empresa.

Como a HeyGen pode apoiar a consistência do branding do empregador e o engajamento dos funcionários?

A HeyGen fornece controles de branding robustos para garantir que o branding do empregador permaneça consistente em todos os vídeos, reforçando a cultura da empresa. Ao criar conteúdo de narrativa visual de alta qualidade e envolvente, você pode aumentar significativamente o engajamento e a compreensão dos funcionários.

