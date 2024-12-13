Como Usar o Gerador de Vídeos para Vídeos de IA Impressionantes

Transforme suas ideias em vídeos envolventes rapidamente com Texto-para-vídeo a partir de script.

Para profissionais de marketing ocupados que buscam eficiência, crie um tutorial de 1,5 minuto demonstrando como usar o gerador de vídeos da HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e informativo, combinando gravações de tela com sobreposições de texto úteis na tela, narrado por uma voz profissional e animada. Especificamente, destaque o processo contínuo de transformar um prompt de texto em um vídeo completo gerado por IA usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script, mostrando como qualquer pessoa pode criar conteúdo atraente com facilidade.

Prompt de Exemplo 1
Educadores e treinadores online que desejam personalizar seus materiais de aprendizagem devem assistir a este vídeo envolvente de 1 minuto, mostrando o poder do gerador de vídeos de IA da HeyGen. O estilo visual será moderno e dinâmico, apresentando diversos avatares de IA apresentando conteúdo educacional, acompanhados por uma voz amigável e clara. Demonstre como os avatares de IA da HeyGen dão vida às apresentações, tornando tópicos complexos mais acessíveis e cativantes para os alunos.
Prompt de Exemplo 2
Proprietários de pequenas empresas e gerentes de mídias sociais acharão este guia prático de 2 minutos inestimável para melhorar a acessibilidade dos vídeos. O estilo visual será dinâmico e prático, utilizando telas divididas para demonstrar o efeito antes e depois de adicionar legendas profissionais, complementado por uma narração direta e informativa. Este guia explicará especificamente como usar o recurso de Legendas da HeyGen, enfatizando como ferramentas de edição simples podem melhorar drasticamente o engajamento e o alcance do público para qualquer vídeo gerado por IA.
Prompt de Exemplo 3
Para iniciantes na criação de vídeos que precisam de um início rápido, produza um vídeo energético e inspirador de 45 segundos. Com um estilo visual acelerado, esta peça mostrará rapidamente a versatilidade dos modelos pré-fabricados da HeyGen, acompanhada por música energética e uma narração impactante. Este vídeo demonstra efetivamente como qualquer pessoa pode criar instantaneamente conteúdo atraente usando o recurso de Modelos & cenas da HeyGen, simplificando todo o processo do gerador de vídeos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos

Transforme suas ideias em vídeos profissionais e envolventes em apenas alguns passos simples com nosso intuitivo gerador de vídeos de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo seu roteiro ou prompts de texto. Nosso avançado gerador de vídeos de IA processará sua entrada para construir a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador, garantindo um toque personalizado e profissional.
3
Step 3
Aprimore com Ferramentas de Edição
Utilize nossas ferramentas de edição abrangentes para adicionar música de fundo, integrar fotos e vídeos de estoque e gerar automaticamente legendas de vídeo para clareza e alcance.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Uma vez que seu vídeo esteja perfeito, exporte facilmente em vários formatos de proporção e faça o download para compartilhamento imediato em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Treinamento e Engajamento com IA

Melhore as experiências de aprendizagem e aumente a retenção gerando facilmente vídeos de treinamento envolventes e impulsionados por IA para seu público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen converte texto em vídeo?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen permite que os usuários transformem prompts de texto ou scripts completos alimentados por IA em conteúdo de vídeo envolvente gerado por IA. Basta inserir seu texto, e a HeyGen gera um vídeo completo com vozes de IA realistas e avatares de IA dinâmicos.

Posso personalizar o conteúdo de vídeo gerado por IA na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece ferramentas de edição poderosas para personalizar seu conteúdo de vídeo gerado por IA. Você pode integrar seus próprios controles de marca, utilizar uma vasta biblioteca de fotos e vídeos de estoque e selecionar entre vários modelos pré-fabricados para aperfeiçoar seus visuais gerados por IA.

Que tipo de avatares de IA a HeyGen oferece para criação de vídeos?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas, servindo como cabeças falantes atraentes para seu conteúdo. Esses sofisticados avatares de IA podem ser combinados perfeitamente com vozes de IA realistas para transmitir sua mensagem de forma eficaz, aprimorando sua criação de vídeos.

Como posso adicionar legendas e baixar meu vídeo finalizado da HeyGen?

A HeyGen inclui um gerador de legendas de vídeo integrado, permitindo que você adicione automaticamente legendas precisas ao seu vídeo gerado por IA. Uma vez que seu vídeo gerado por IA esteja completo e aperfeiçoado, ele estará pronto para download de alta qualidade e compartilhamento em várias plataformas.

