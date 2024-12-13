Como Fazer Vídeos de Treinamento que Envolvem & Educam

Transforme tópicos complexos em vídeos de treinamento claros e envolventes com legendas fáceis usando a HeyGen.

371/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um guia prático de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas sobre como fazer vídeos de treinamento que ressoem com suas equipes. O estilo visual deve ser amigável e ilustrativo, incorporando música de fundo animada. Enfatize a facilidade de transformar um storyboard bem estruturado em um vídeo usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial de 90 segundos voltado para gerentes de RH para explicar os benefícios de criar vídeos de integração impactantes para novos contratados e facilitar o compartilhamento de conhecimento. O estilo visual deve ser moderno e corporativo, acompanhado por uma narração clara e concisa. Destaque a importância da acessibilidade usando o recurso de Legendas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça dinâmica de 30 segundos para equipes de marketing que mostre como fazer vídeos de treinamento rápida e efetivamente para demonstrações de produtos. O estilo visual deve ser acelerado e energético, com uma trilha sonora vibrante. Ilustre como os Modelos & cenas da HeyGen podem simplificar o processo de criação, mesmo para tópicos complexos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer Vídeos de Treinamento

Produza vídeos de treinamento profissionais e envolventes que educam seu público com facilidade, aproveitando ferramentas com tecnologia de IA para um processo de criação simplificado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Esboço
Comece delineando seus objetivos de aprendizado e escrevendo um roteiro claro. Use o recurso "Texto-para-vídeo a partir do roteiro" da HeyGen para transformar seu texto diretamente em conteúdo de vídeo, garantindo um vídeo de treinamento coeso e bem estruturado.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de visuais, fundos e enriqueça seu vídeo com um avatar de IA profissional. A HeyGen oferece diversos "avatares de IA" para representar sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz, tornando seu conteúdo mais envolvente.
3
Step 3
Adicione Narração e Legendas
Grave ou gere narrações envolventes para seu material de treinamento e garanta acessibilidade com legendas. Aproveite a poderosa "Geração de Narração" da HeyGen para dar vida ao seu roteiro com uma fala de som natural.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Revise seu vídeo, aplique os elementos únicos da sua marca, como logotipos e cores, e prepare-se para a distribuição. Utilize o "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para otimizar seu vídeo de treinamento para qualquer plataforma, garantindo uma entrega profissional.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore a Educação Especializada

.

Simplifique sem esforço assuntos complexos ou técnicos, como tópicos médicos, usando vídeo de IA para melhorar significativamente a clareza e o impacto educacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso permite que os usuários gerem rapidamente conteúdo de alta qualidade para um compartilhamento de conhecimento eficaz.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de treinamento eficaz para conteúdo envolvente?

A HeyGen eleva seus vídeos de treinamento com avatares de IA realistas, modelos de vídeo de treinamento dinâmicos e controles de marca abrangentes. Esses recursos garantem que seus vídeos de integração e tutoriais sejam profissionais e cativantes, tornando a HeyGen um poderoso criador de vídeos de treinamento.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos a partir de roteiros e na acessibilidade do conteúdo de treinamento?

Absolutamente. A HeyGen permite a conversão direta de texto para vídeo a partir do seu roteiro, juntamente com a geração automática de legendas. Isso garante que seus vídeos tutoriais técnicos sejam acessíveis, fáceis de seguir e produzidos de forma eficiente a partir do seu roteiro.

Como a HeyGen apoia diversas necessidades de vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece uma plataforma versátil para várias necessidades de vídeos de treinamento, incluindo integração de gravação de tela e uma rica biblioteca de mídia. Isso a torna uma solução ideal para desenvolver vídeos tutoriais abrangentes e eficazes e para o compartilhamento geral de conhecimento em diferentes tópicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo