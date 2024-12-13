Criador de Vídeos para Google Ads: Crie Anúncios em Vídeo de Alto Impacto

Gere anúncios em vídeo envolventes para suas campanhas de Google Ads. Transforme facilmente roteiros em vídeos cativantes com texto para vídeo com IA.

583/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional polido de 60 segundos voltado para startups de tecnologia e profissionais de marketing de produtos, demonstrando um recurso de software complexo. O estilo visual será limpo, moderno e profissional, usando gravações de tela intercaladas com gráficos animados para destacar funcionalidades chave, acompanhado por uma trilha instrumental calma e inspiradora. Esta "criação de vídeo com IA" utiliza "avatares de IA" do HeyGen para fornecer a explicação, garantindo um apresentador consistente e envolvente sem a necessidade de um palestrante físico.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um "anúncio em vídeo vertical" cativante de 15 segundos para profissionais de marketing de mídia social que visam a Geração Z, promovendo uma venda relâmpago. A estética deve ser visualmente marcante e acelerada, incorporando cores vibrantes, transições modernas e texto em negrito na tela sincronizado com uma música popular e enérgica. Crucialmente, utilize o recurso "Legendas/legendas" do HeyGen para garantir o máximo impacto, mesmo quando visualizado sem som, simplificando todo o processo de "criação de vídeo" para implantação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos para educadores e plataformas de e-learning, explicando um conceito científico. A abordagem visual deve ser clara e ilustrativa, combinando animações simples com "recursos de mídia de estoque" de alta qualidade da biblioteca do HeyGen, tudo apresentado contra uma trilha sonora ambiente suave. Esta experiência de "criador de vídeo" será aprimorada ao utilizar a funcionalidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, transformando um roteiro escrito diretamente em uma lição visual atraente e fácil de seguir para os alunos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Google Ads

Crie facilmente anúncios em vídeo envolventes para campanhas de Google Ads com ferramentas alimentadas por IA, ampliando seu alcance e melhorando o desempenho.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando um modelo pré-desenhado de nossa biblioteca diversificada, adaptado para vários formatos de anúncio, para iniciar seu processo criativo usando Modelos & cenas.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Insira seu roteiro ou faça upload de mídia. Aproveite a criação de vídeo com IA para transformar seu texto em cenas dinâmicas com facilidade.
3
Step 3
Aprimore com Narrações de IA
Adicione narrações profissionais ao seu vídeo, selecionando entre várias vozes de IA através da Geração de Narração para transmitir perfeitamente sua mensagem.
4
Step 4
Exporte para Google Ads
Finalize e exporte seu vídeo no formato e proporção ideais para integração perfeita em suas campanhas de Google Ads, maximizando seu alcance usando Redimensionamento de proporção & exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Anúncios em Vídeo de Depoimentos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios em vídeo poderosos e envolventes com IA que constroem confiança e impulsionam conversões para suas iniciativas de marketing.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para publicidade?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA ao oferecer um robusto criador de vídeos para Google Ads. Os usuários podem gerar rapidamente anúncios em vídeo usando avatares de IA avançados e modelos de vídeo personalizáveis, acelerando a produção de vídeos de marketing.

O HeyGen pode ajudar a criar anúncios em vídeo envolventes para várias plataformas, incluindo formatos verticais?

Sim, o HeyGen é projetado para ser um criador de vídeos versátil, permitindo a criação de anúncios em vídeo dinâmicos para várias plataformas, incluindo anúncios em vídeo verticais. Seus recursos, como narrações profissionais e uma extensa biblioteca de recursos de mídia de estoque, aprimoram sua produção de vídeos de marketing.

Quais recursos de edição de vídeo o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de vídeo?

O HeyGen fornece recursos essenciais de edição de vídeo para uma criação de vídeo refinada, incluindo a capacidade de cortar segmentos de vídeo. Os usuários também podem incorporar controles de marca, legendas e legendas ocultas para personalizar totalmente seus anúncios em vídeo para qualquer campanha.

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos eficaz para campanhas PPC e Performance Max?

O HeyGen funciona como um criador de vídeos intuitivo, permitindo uma criação de vídeo eficiente adaptada para campanhas PPC e Performance Max. Ele permite que você produza anúncios em vídeo de alta qualidade com ferramentas alimentadas por IA que melhoram significativamente seus esforços de publicidade digital em plataformas como o YouTube.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo