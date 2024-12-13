Gerador de Vídeos de Treinamento para Equipes de L&D
Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes com avatares de IA para impulsionar o aprendizado e reduzir custos.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos destinado a todos os funcionários da empresa, destacando as novas regulamentações de privacidade de dados. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e direto, usando animações limpas e uma narração autoritária de IA, garantindo clareza sem ser excessivamente formal. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar texto jurídico complexo em conteúdo visual de fácil compreensão.
Produza um vídeo de treinamento técnico envolvente de 60 segundos para a equipe de desenvolvimento de software, demonstrando os novos recursos da nossa ferramenta interna de gerenciamento de projetos. O estilo deve ser altamente informativo e claro, incorporando gravações de tela precisas, aprimoradas com legendas integradas para acessibilidade, e uma narração calma e orientadora. Este vídeo utilizará efetivamente o recurso de legendas do HeyGen para destacar elementos e etapas chave da interface.
Crie um vídeo conciso de anúncio interno de 30 segundos para todos os funcionários, celebrando um recente marco da empresa. O estilo visual deve ser dinâmico e celebrativo, alinhando-se perfeitamente com a marca da empresa através do uso de modelos pré-desenhados, acompanhado por música de fundo edificante. Esta produção demonstrará a facilidade de uso dos recursos de Modelos e cenas do HeyGen para criar conteúdo polido rapidamente, com a opção de usar redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas internas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento.
Utilize a geração de vídeos por IA para criar conteúdo de treinamento dinâmico e interativo, melhorando significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Escale o Treinamento e o Alcance Global.
Desenvolva rapidamente uma gama mais ampla de cursos de treinamento e entregue-os a uma base de funcionários diversificada e global usando capacidades de vídeo multilíngue de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes?
O gerador de vídeos de IA do HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento profissionais com modelos personalizáveis e Avatares de IA realistas. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo envolvente, transformando texto em experiências visuais dinâmicas para o treinamento de funcionários.
Qual é o papel dos Avatares de IA no treinamento eficaz de funcionários?
Os Avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela para todos os seus vídeos de treinamento de funcionários. Eles podem entregar vídeos multilíngues com narrações de IA, garantindo clareza e reforçando a marca da empresa em equipes diversas para vários tipos de treinamento.
O HeyGen pode ser usado como gerador de vídeos de treinamento de funcionários para conformidade e treinamento técnico?
Absolutamente, o HeyGen é projetado para ser um poderoso gerador de vídeos de treinamento de funcionários adequado para várias necessidades, incluindo treinamento de conformidade e treinamento técnico. Ele permite que as equipes de L&D criem facilmente vídeos de treinamento profissionais, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.
Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos de treinamento?
O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding, para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo, cores da marca e usar modelos personalizáveis para manter a consistência da marca em todos os seus materiais educacionais.