Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos destinado a todos os funcionários da empresa, destacando as novas regulamentações de privacidade de dados. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e direto, usando animações limpas e uma narração autoritária de IA, garantindo clareza sem ser excessivamente formal. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar texto jurídico complexo em conteúdo visual de fácil compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento técnico envolvente de 60 segundos para a equipe de desenvolvimento de software, demonstrando os novos recursos da nossa ferramenta interna de gerenciamento de projetos. O estilo deve ser altamente informativo e claro, incorporando gravações de tela precisas, aprimoradas com legendas integradas para acessibilidade, e uma narração calma e orientadora. Este vídeo utilizará efetivamente o recurso de legendas do HeyGen para destacar elementos e etapas chave da interface.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de anúncio interno de 30 segundos para todos os funcionários, celebrando um recente marco da empresa. O estilo visual deve ser dinâmico e celebrativo, alinhando-se perfeitamente com a marca da empresa através do uso de modelos pré-desenhados, acompanhado por música de fundo edificante. Esta produção demonstrará a facilidade de uso dos recursos de Modelos e cenas do HeyGen para criar conteúdo polido rapidamente, com a opção de usar redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas internas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Treinamento de Funcionários

Crie vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente que envolvam seus funcionários e otimizem a integração e o desenvolvimento de habilidades.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir de Texto
Comece convertendo seu conteúdo de treinamento em visuais envolventes. Cole seu roteiro ou texto diretamente no gerador, e ele o transformará em um vídeo dinâmico usando capacidades de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Avatares
Enriqueça sua mensagem escolhendo entre uma variedade de modelos personalizáveis e adicionando Avatares de IA para apresentar suas informações de forma clara. Isso dá vida aos seus vídeos de treinamento de funcionários.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas Profissionais
Garanta acessibilidade e clareza com narrações de IA profissionais e legendas integradas. Isso torna seu conteúdo de treinamento acessível para todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos de Treinamento
Finalize seu projeto exportando seus vídeos de treinamento de alta qualidade em vários formatos de proporção. Compartilhe-os facilmente em suas plataformas de aprendizado ou canais de comunicação interna, tornando os vídeos de treinamento profissionais prontamente disponíveis.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Motivacional Envolvente

Gere facilmente vídeos inspiradores e motivacionais que promovam uma cultura empresarial positiva e aprimorem o desenvolvimento de habilidades interpessoais dentro da força de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen capacita as equipes de L&D a produzir vídeos de treinamento profissionais com modelos personalizáveis e Avatares de IA realistas. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo envolvente, transformando texto em experiências visuais dinâmicas para o treinamento de funcionários.

Qual é o papel dos Avatares de IA no treinamento eficaz de funcionários?

Os Avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença consistente e profissional na tela para todos os seus vídeos de treinamento de funcionários. Eles podem entregar vídeos multilíngues com narrações de IA, garantindo clareza e reforçando a marca da empresa em equipes diversas para vários tipos de treinamento.

O HeyGen pode ser usado como gerador de vídeos de treinamento de funcionários para conformidade e treinamento técnico?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ser um poderoso gerador de vídeos de treinamento de funcionários adequado para várias necessidades, incluindo treinamento de conformidade e treinamento técnico. Ele permite que as equipes de L&D criem facilmente vídeos de treinamento profissionais, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding, para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa. Você pode incorporar seu logotipo, cores da marca e usar modelos personalizáveis para manter a consistência da marca em todos os seus materiais educacionais.

