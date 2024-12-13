Aumente as Vendas com Seu Vídeo Publicitário de Produto de Ecommerce

Transforme sua estratégia de marketing. Gere vídeos de produtos de ecommerce de alto impacto a partir de roteiros para impulsionar conversões com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

543/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de estilo de vida envolvente de 45 segundos mostrando um produto integrado de forma harmoniosa na vida cotidiana, direcionado a jovens profissionais e moradores urbanos que buscam conveniência e estilo. A estética visual deve ser vibrante e inspiradora, usando cenários diversos e iluminação natural, com uma trilha sonora contemporânea e animada. Utilize os avatares de IA do HeyGen para retratar cenários relacionáveis, aprimorando a narrativa e tornando o produto mais atraente por meio de uma conexão pessoal.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de depoimento de cliente de 20 segundos projetado para aumentar as taxas de conversão entre compradores de primeira viagem que estão hesitantes em fazer uma compra. A abordagem visual deve parecer autêntica e acolhedora, focando em reações genuínas e experiências positivas de usuários reais, acompanhadas por uma música de fundo sincera. Crie uma narrativa persuasiva usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen, permitindo transformar rapidamente depoimentos escritos em conteúdo de vídeo curto e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de unboxing de 60 segundos que gere entusiasmo para o lançamento de um novo produto, especificamente voltado para entusiastas de produtos e primeiros adotantes que desejam uma primeira olhada detalhada. O estilo visual deve ser dinâmico e cativante, enfatizando a revelação e a experiência tátil com iluminação dramática e close-ups de alta qualidade, acompanhados por efeitos sonoros nítidos e satisfatórios. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar os visuais com B-roll adicional ou sobreposições gráficas dinâmicas, tornando a experiência de unboxing ainda mais imersiva e memorável.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Vídeo Publicitário de Produto de Ecommerce

Crie vídeos publicitários de produtos de ecommerce atraentes que mostrem seus produtos e engajem seu público, transformando sua estratégia de marketing com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Defina os pontos de venda exclusivos do seu produto e elabore um roteiro conciso. Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar suas ideias em cenas dinâmicas, estabelecendo a base para uma narrativa eficaz.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Melhore seu anúncio escolhendo elementos visualmente atraentes e selecionando entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca. Incorpore imagens ou filmagens de produtos de alta qualidade da biblioteca de mídia do HeyGen para criar visuais cativantes.
3
Step 3
Adicione Branding e Chamada para Ação
Personalize seu vídeo com controles de branding (logotipo, cores), gerando narrações e legendas para refinar sua mensagem. Defina claramente uma chamada para ação para incentivar o engajamento desejado do espectador e guiá-los de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Otimize para Canais
Finalize seu anúncio usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptá-lo a várias plataformas. Prepare seu vídeo para distribuição mais ampla nas principais plataformas de mídia social para maximizar alcance e impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Dinâmicos de Depoimentos de Clientes

.

Gere vídeos autênticos de depoimentos de clientes para construir confiança e prova social, influenciando poderosamente as decisões de compra para seus produtos de ecommerce.

background image

Perguntas Frequentes

Qual é a abordagem do HeyGen para criar vídeos de produtos de ecommerce de forma eficiente?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para simplificar todo o processo de criação de vídeos de produtos de ecommerce atraentes. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo profissional com avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade, reduzindo significativamente os esforços de produção tradicionais.

Quais recursos o HeyGen oferece para otimizar anúncios de vídeo de ecommerce para taxas de conversão mais altas?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, incluindo logotipos personalizados e cores da marca, para garantir que seus anúncios de vídeo de ecommerce estejam perfeitamente alinhados com a narrativa da sua marca. Você pode facilmente incorporar visuais cativantes, elementos de chamada para ação atraentes e personalizar vídeos para várias plataformas de mídia social para impulsionar conversões.

O HeyGen pode ajudar a criar diferentes tipos de conteúdo de marketing de vídeo de produto?

Com certeza. A plataforma versátil do HeyGen e seus extensos modelos suportam a criação rápida de diversos conteúdos de marketing de vídeo de produto, incluindo vídeos de estilo de vida envolventes, vídeos de demonstração de produto detalhados e vídeos de unboxing dinâmicos. Isso permite que você mostre os benefícios e características do produto de forma eficaz em todo o seu funil de marketing.

Como o HeyGen otimiza anúncios de vídeo de ecommerce para várias plataformas de distribuição?

O HeyGen garante que seus anúncios de vídeo de ecommerce estejam perfeitamente otimizados para qualquer plataforma com recursos como redimensionamento flexível de proporção de aspecto e geração automática de legendas. Isso torna seu conteúdo de vídeo acessível e visualmente atraente, pronto para engajar um público mais amplo onde quer que consumam vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo