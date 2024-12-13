O HeyGen garante que seus anúncios de vídeo de ecommerce estejam perfeitamente otimizados para qualquer plataforma com recursos como redimensionamento flexível de proporção de aspecto e geração automática de legendas. Isso torna seu conteúdo de vídeo acessível e visualmente atraente, pronto para engajar um público mais amplo onde quer que consumam vídeo.