Gerador de Vídeos de Marketing Digital - Impulsione Suas Campanhas
Gere anúncios de vídeo de alto impacto rapidamente. Transforme seus prompts de texto em vídeos envolventes de IA com a poderosa capacidade de texto para vídeo do roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo autêntico de depoimento de 60 segundos voltado para clientes potenciais, onde um usuário satisfeito compartilha sua história de sucesso em marketing de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e pessoal, usando avatares de IA realistas para transmitir emoção genuína, apoiado por imagens relevantes da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, acompanhado por uma narração suave.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos oferecendo dicas rápidas para criar anúncios de vídeo eficazes em várias plataformas de mídia social, projetado para criadores de conteúdo e gerentes de mídia social. Empregue um estilo visual acelerado com modelos e cenas animadas envolventes, garantindo que informações cruciais sejam facilmente digeríveis através de legendas claras. Demonstre como os vídeos podem ser facilmente adaptados usando redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas.
Crie um vídeo tutorial de 40 segundos para novos usuários, ilustrando o poder de um gerador de vídeo de IA para criar conteúdo de vídeo a partir de prompts de texto simples. A apresentação visual deve ser limpa e instrutiva, combinando gravações de tela com visuais gerados por IA, enquanto uma narração concisa de IA guia os espectadores passo a passo pelo processo, aproveitando a capacidade de texto para vídeo do roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação de Anúncios de Vídeo de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo cativantes usando um gerador de vídeo de IA para impulsionar campanhas e maximizar o alcance.
Geração de Vídeos Envolventes para Mídias Sociais.
Crie facilmente vídeos dinâmicos e clipes para mídias sociais para aumentar o engajamento em todas as plataformas.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen ajuda a criar vídeos de marketing de IA atraentes rapidamente?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de marketing de IA atraentes de forma eficiente usando seu gerador de vídeo de IA intuitivo. Aproveite modelos profissionalmente projetados e ferramentas de IA poderosas para criar conteúdo de vídeo de marketing de alta qualidade, economizando tempo e recursos.
Posso gerar vídeos de IA a partir de prompts de texto usando o HeyGen?
Sim, o HeyGen permite que você gere vídeos de IA diretamente a partir de prompts de texto sem esforço. Basta inserir seu roteiro, e as ferramentas alimentadas por IA do HeyGen o transformarão em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e narrações, incluindo legendas.
Quais opções de personalização de marca estão disponíveis para vídeos de marketing no HeyGen?
O HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos de marketing se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca. Você pode facilmente personalizar a aparência do seu conteúdo aplicando seu logotipo, cores da marca e selecionando entre vários modelos para criar conteúdo profissional e de marca.
Como o HeyGen pode melhorar minha estratégia de marketing de vídeo em diferentes plataformas?
O HeyGen melhora significativamente sua estratégia de marketing de vídeo, permitindo a criação rápida de diversos ativos de vídeo para várias plataformas de mídia social. Adapte facilmente seus anúncios de vídeo ou outros conteúdos com opções de redimensionamento de proporção e exportação, garantindo o engajamento ideal onde quer que seu público esteja.