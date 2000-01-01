Adicione vídeo no PowerPoint sem esforço
Aprimore sua apresentação em PowerPoint incorporando vídeos de forma integrada. Descubra como é fácil usar nossa geração de narração e legendas para tornar seus slides realmente cativantes.
Como usar o criador de vídeos da HeyGen
Criar seu vídeo com nosso criador de vídeos com IA é rápido, intuitivo e flexível. Veja como você passa da ideia ao vídeo final:
Sem equipe. Sem cortes. Apenas seu agente de vídeo de IA em ação.
Agent é o primeiro mecanismo criativo desenvolvido para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent devolve um recurso totalmente construído e pronto para publicação. Não é necessário escrever roteiros, gerenciar assets ou montar o conteúdo manualmente.
Geração de vídeo de ponta a ponta
O Agent cuida de todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e envolvente com base na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e a mensagem, adiciona uma narração natural e sensível às emoções, aplica edições e transições para um ritmo fluido e profissional e finaliza legendas, tempo e cadência para garantir clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de cronogramas e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada resultado é intencionalmente projetado para corresponder ao seu objetivo — da mensagem e do ritmo ao encadeamento das cenas e à adequação ao público. O resultado é um vídeo coeso e orientado por propósito.
Como adicionar vídeo no PowerPoint
Aprenda a integrar vídeos perfeitamente em suas apresentações do PowerPoint com nosso guia passo a passo para uma narrativa multimídia eficaz.
Selecione o slide
Comece selecionando o slide da sua apresentação em PowerPoint onde você deseja que o vídeo apareça. Certifique-se de que é o slide correto para manter o fluxo e o contexto.
Use a guia Inserir
Acesse a guia "Inserir" na Faixa de Opções do PowerPoint. É lá que você pode adicionar diversos tipos de mídia, incluindo vídeos, à sua apresentação.
Escolha a fonte do vídeo
Clique em 'Vídeo' na guia Inserir e selecione 'Vídeo Online' ou 'Vídeo no Meu PC'. Você pode usar links do YouTube ou do Vimeo se escolher uma fonte online.
Ajuste as configurações de reprodução
Depois de incorporar o vídeo, use a guia "Reprodução" para configurar opções como reprodução automática, repetição em loop e corte. Isso garante uma integração e reprodução perfeitas durante a sua apresentação.
Avaliações da HeyGen: o que usuários reais estão dizendo
A HeyGen tem mais de 900 avaliações e uma nota de 4,8 no G2. As pessoas adoram como é fácil criar vídeos a partir de texto, traduzir com IA e usar avatares realistas.
Avaliado em 4,8 / 5 · Mais de 900 avaliações
Criação de vídeos multilíngues sem esforço, em qualquer lugar
Adoro usar o HeyGen porque ele me permite criar comunicações claras e envolventes em vários idiomas e adaptar as mensagens para a minha comunidade. A melhor parte é que posso fazer ótimos vídeos enquanto estou em movimento, sem precisar me gravar fisicamente todas as vezes.
- Jacob B.
Uma ferramenta revolucionária para criação de vídeos rápida e consistente
Altamente recomendado para quem busca velocidade, qualidade e criação de vídeos flexível em um mundo onde o conteúdo é rei.
- Corneliu C.
Extremamente fácil de usar, transforma a criação de conteúdo
A HeyGen realmente transformou a forma como minha empresa opera. O mais importante é que ela me permite criar os anúncios e o conteúdo para redes sociais necessários para divulgar nossos produtos e serviços.
- Brent M.
Finalmente, uma plataforma de vídeo com IA que parece humana
Os avatares, os tons de voz e as ferramentas de ritmo estão anos-luz à frente de outras plataformas. O novo fluxo de trabalho do Video Agent é revolucionário: ele ouve, se adapta e faz revisões rapidamente.
- Magnus J.
Surpreendentemente fácil e perfeito para vídeos rápidos com aparência profissional
A Heygen é muito fácil de usar. O agente de IA explica claramente como cada clipe de vídeo vai ficar e oferece opções para ajustar os detalhes. É um app realmente útil, e a melhor parte são as longas durações de vídeo, que são perfeitas para o YouTube.
- Christine B.
Melhore seu PowerPoint com vídeos sem esforço
Descubra como o HeyGen simplifica a adição de vídeos ao PowerPoint, aprimorando suas apresentações. Incorpore vídeos com facilidade e envolva seu público de forma eficiente.
Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo em IA
Effortlessly incorporate engaging video ads into your PowerPoint slides with AI, saving time and boosting presentation impact.
Aumente o engajamento e a retenção em treinamentos com IA
Integrate informative videos into your slides to captivate learners, improving training outcomes and information retention.
Inspire e motive o público com vídeos motivacionais
Add compelling motivational videos to PowerPoint slides to enhance message delivery and inspire your audience.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Como faço para adicionar um vídeo no PowerPoint usando o HeyGen?
Incorporar um vídeo à sua apresentação do PowerPoint com o HeyGen é simples. Você pode criar um vídeo usando os avatares de IA e a geração de narração do HeyGen e, em seguida, inseri-lo diretamente no seu slide por meio da guia Inserir no PowerPoint. Certifique-se de que o vídeo esteja salvo em um formato compatível, como H.264.
O HeyGen pode me ajudar a incorporar vídeo online na minha apresentação?
Sim, o HeyGen oferece suporte à incorporação de vídeos online. Ao gerar um código de incorporação a partir do vídeo criado no HeyGen, você pode inseri-lo facilmente no seu PowerPoint usando a opção “Vídeo Online” na guia Inserir, adicionando mais dinamismo à sua apresentação.
Quais formatos de vídeo são compatíveis com o PowerPoint e o HeyGen?
O HeyGen exporta vídeos em formatos populares, como .mp4, que são compatíveis com o PowerPoint. Isso garante uma integração perfeita ao adicionar seu vídeo aos slides ou compartilhar apresentações por meio de plataformas como o Microsoft 365.
É possível adicionar legendas ao meu vídeo com o HeyGen antes de incorporá-lo no PowerPoint?
Com certeza. A HeyGen oferece ferramentas para gerar legendas ou closed captions, que você pode sobrepor aos seus vídeos. Isso garante maior acessibilidade e compreensão quando o vídeo é incorporado à sua apresentação em PowerPoint.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.