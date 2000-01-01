A HeyGen tem mais de 900 avaliações e uma nota de 4,8 no G2. As pessoas adoram como é fácil criar vídeos a partir de texto, traduzir com IA e usar avatares realistas.

Criação de vídeos multilíngues sem esforço, em qualquer lugar Adoro usar o HeyGen porque ele me permite criar comunicações claras e envolventes em vários idiomas e adaptar as mensagens para a minha comunidade. A melhor parte é que posso fazer ótimos vídeos enquanto estou em movimento, sem precisar me gravar fisicamente todas as vezes. - Jacob B.

Uma ferramenta revolucionária para criação de vídeos rápida e consistente Altamente recomendado para quem busca velocidade, qualidade e criação de vídeos flexível em um mundo onde o conteúdo é rei. - Corneliu C.

Extremamente fácil de usar, transforma a criação de conteúdo A HeyGen realmente transformou a forma como minha empresa opera. O mais importante é que ela me permite criar os anúncios e o conteúdo para redes sociais necessários para divulgar nossos produtos e serviços. - Brent M.

Finalmente, uma plataforma de vídeo com IA que parece humana Os avatares, os tons de voz e as ferramentas de ritmo estão anos-luz à frente de outras plataformas. O novo fluxo de trabalho do Video Agent é revolucionário: ele ouve, se adapta e faz revisões rapidamente. - Magnus J.