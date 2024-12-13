Com certeza. A HeyGen é uma ferramenta de vídeo assíncrona eficaz, projetada para tornar as reuniões mais eficientes, permitindo a colaboração em vídeo sem restrições de agendamento em tempo real. Suas capacidades, incluindo avatares de AI e legendas geradas automaticamente, permitem que as equipes criem e compartilhem mensagens de vídeo concisas para uma comunicação clara e no próprio ritmo.