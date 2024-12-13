Modelos de Vídeo Publicitário: Crie Anúncios em Vídeo Envolventes Rapidamente

Impulsione sua criação de anúncios com modelos personalizáveis, produzindo vídeos promocionais envolventes rapidamente usando o recurso Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos projetado para profissionais de marketing digital e marcas de e-commerce que buscam cativar seu público com anúncios em vídeo envolventes. Este vídeo deve apresentar cores vibrantes, animações energéticas e uma trilha sonora eletrônica moderna, acompanhada por um "avatar de IA" confiante transmitindo mensagens-chave. Destaque como a "Geração de narração" pode personalizar ainda mais esses modelos de anúncios animados para várias campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo curto de 60 segundos para equipes de lançamento de produtos e criadores de conteúdo, ilustrando o poder dos ativos criativos na criação de vídeos promocionais impactantes. Adote um estilo visual elegante e cinematográfico com uma trilha sonora orquestral inspiradora, retratando diversos casos de uso para o abrangente "Suporte de biblioteca de mídia/estoque". Mostre como até narrativas complexas podem ser transformadas em vídeos polidos usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um modelo de vídeo publicitário conciso de 20 segundos para agências de publicidade e estrategistas de marca, enfatizando a criação rápida de anúncios e a prontidão para múltiplas plataformas. A apresentação visual deve ser ousada e direta, com efeitos sonoros impactantes e um jingle energético, garantindo que "Legendas/legendas" sejam exibidas de forma proeminente para visualização silenciosa. Demonstre a versatilidade do "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para otimizar anúncios em vídeo de alta qualidade em várias plataformas de mídia social.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeo Publicitário

Crie anúncios em vídeo envolventes sem esforço com modelos personalizáveis, recursos dinâmicos e saídas de qualidade profissional projetadas para todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Vídeo Publicitário
Selecione entre uma ampla variedade de modelos de vídeo publicitário profissionais e cenas projetadas para capturar a atenção e agilizar seu processo de criação de anúncios.
2
Step 2
Adicione o Conteúdo da Sua Marca
Integre facilmente seu texto, imagens e vídeos usando nosso suporte de biblioteca de mídia/estoque ou faça upload de seus próprios ativos criativos para personalizar seu anúncio.
3
Step 3
Aplique Elementos Dinâmicos
Eleve o apelo do seu anúncio com a geração de narração profissional, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e impactante para anúncios em vídeo envolventes.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio de Alta Qualidade
Finalize seu anúncio revisando e, em seguida, exportando seu vídeo publicitário de alta qualidade em várias proporções de aspecto, pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Histórias de Sucesso Promocionais

Desenvolva modelos de vídeo impactantes para histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para os vídeos promocionais da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar meus modelos de vídeo publicitário?

A HeyGen transforma seus modelos de vídeo publicitário em anúncios em vídeo envolventes usando avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar rapidamente anúncios em vídeo de alta qualidade a partir de um simples roteiro, aprimorando seus ativos criativos com facilidade.

A HeyGen pode personalizar vídeos promocionais para minha marca?

Com certeza. A HeyGen oferece modelos personalizáveis para criar vídeos de marketing e promocionais profissionais. Integre facilmente o logotipo e as cores da sua marca e aproveite nossa biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo reflita sua identidade única.

Que tipo de modelos de anúncios animados a HeyGen oferece?

A HeyGen oferece uma seleção diversificada de modelos de anúncios animados projetados para criar anúncios em vídeo de alta qualidade. Nossa plataforma permite que você incorpore avatares de IA realistas e animações, garantindo que seus anúncios em vídeo sejam dinâmicos e profissionais, prontos para qualquer plataforma.

A HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios em vídeo?

Sim, a HeyGen simplifica significativamente a criação de anúncios, tornando fácil produzir vídeos de marketing envolventes. Utilize o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro e a geração de narração integrada para transformar rapidamente suas ideias em anúncios em vídeo polidos sem necessidade de edição extensa.

