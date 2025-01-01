クリエイティビティを解き放つビデオメーカーソフトウェア

AI駆動のテキストから動画への機能を使用して、スクリプトを簡単に魅力的な動画に変換し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家やソーシャルメディアマネージャーを対象に、コンテンツをさまざまなプラットフォームに最適化するための90秒のショーケースビデオを作成してください。ダイナミックで視覚的に豊かなスタイルを使用し、クイックカットと多様なアスペクト比の例を用い、プロフェッショナルなナレーションと魅力的な効果音でバックアップします。このプレゼンテーションは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を巧みに示し、オンラインビデオエディターがどのようにしてソーシャルメディアコンテンツをさまざまなチャンネルで最大限にリーチするために適応できるかを強調します。
サンプルプロンプト2
企業のトレーナーや教育者向けに、効率的なコンテンツ配信に焦点を当てた2分間の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで説明的であり、理解を深めるために画面上のテキストオーバーレイを組み込み、権威ある落ち着いたAIアバターが主要なナレーションを提供します。このビデオは、HeyGenのAIアバターとナレーション生成の力を説明し、AI駆動のツールがどのようにしてトレーニング資料の作成を効率化し、自動生成されたキャプションでアクセシビリティを向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
高品質な動画を迅速に制作する必要があるコンテンツクリエイター向けに、45秒のインスパイアリングなプロモーションビデオを作成してください。テンポの速い多様なビジュアルスタイルを採用し、さまざまなテンプレート例と魅力的なストック映像をフィーチャーし、モチベーショナルでテンポの速い音楽とクリアで短いAIナレーションのイントロを組み合わせます。ビデオの核心メッセージは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを中心に展開し、このビデオメーカーソフトウェアがクリエイターにどのようにして迅速に影響力のあるコンテンツを生成する力を与えるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ビデオメーカーソフトウェアの使い方

直感的なツールでアイデアを素晴らしい動画に変換します。どのプラットフォームでも魅力的なコンテンツを簡単に作成するためのステップを以下に示します。

1
Step 1
基盤を選択
テンプレートを選ぶか、スクリプトからテキストを動画に変換して、プロジェクトを簡単に開始します。
2
Step 2
魅力的な要素を追加
ナレーション生成、字幕、さまざまな効果を取り入れて、視聴者を引きつける動画を強化します。
3
Step 3
カスタマイズと洗練
ブランドコントロールを使用して動画をパーソナライズし、アスペクト比のリサイズなどの詳細を調整してニーズに合わせます。
4
Step 4
作品をエクスポート
完成した動画を複数の形式でレンダリングし、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと学習

AIを活用してダイナミックでインタラクティブなトレーニング動画を開発し、組織全体で学習者のエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI駆動のツールでどのように動画作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやテキストから動画への機能を含む高度なAI駆動ツールを利用して、スクリプトを効率的に魅力的な動画に変換します。これにより、動画作成プロセス全体が迅速かつアクセスしやすくなります。

HeyGenはプロフェッショナルな動画編集のための強力な技術機能を提供していますか？

はい、HeyGenは自動キャプション生成や高品質なナレーションなどの強力な技術機能を提供し、動画編集ソフトウェアの体験を向上させます。また、さまざまなプラットフォームに適した入力および出力形式で動画を簡単にリサイズしてエクスポートすることができます。

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応する直感的なオンラインビデオエディターですか？

HeyGenは直感的なユーザーインターフェースと豊富なテンプレートライブラリを備えており、動画を作成したい人にとって優れたオンラインビデオエディターです。ドラッグ＆ドロップ機能により、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に制作するプロセスが簡素化されます。

HeyGenはブランド要素を使って動画をカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに適応させることができますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを統合しており、ロゴやカスタムカラーを追加して動画がプロフェッショナルな外観を保つことができます。また、プラットフォームはシームレスなアスペクト比のリサイズを提供し、ビデオメーカーソフトウェアの出力をあらゆるソーシャルメディアプラットフォームやデバイスに最適化してエクスポートすることができます。