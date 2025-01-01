縦型広告ビデオメーカー：簡単に魅力的な広告を作成

TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts向けに、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して見事な縦型広告を作成しましょう。

228/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けに、HeyGenがAI縦型ビデオメーカーとしてどのように機能し、トレンドコンテンツの制作を効率化するかを強調する1分間の魅力的なショーケースを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、クイックカットと鮮やかなカラーパレットを特徴とし、エネルギッシュなナレーションを使用します。このビデオは、ソーシャルメディアプラットフォーム向けに魅力的なコンテンツを迅速に作成するための「テンプレートとシーン」の活用の力を具体的に示すべきです。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーを対象とした90秒の指導セグメントを制作し、縦型ビデオエディターを使用してアクセス可能なトレーニングモジュールを作成する方法を示してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で段階的であり、落ち着いた権威あるナレーションを伴います。特に、「字幕/キャプション」のシームレスな統合を特徴とし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツが普遍的に理解されることを保証します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスをターゲットにした2分間のプロモーションビデオを想像し、HeyGenの縦型ビデオ機能を使用して製品デモンストレーションを効率的にスケールする方法を示してください。ビジュアルの美学は洗練されて未来的であり、プロフェッショナルな「AIアバター」を使用して情報を会話的でありながら洗練された声で提示します。このプロンプトは、「スクリプトからのテキストからビデオへの変換」を通じて魅力的な物語を生成し、迅速なコンテンツ展開を可能にする能力を強調するべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

縦型広告ビデオメーカーの使い方

TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsなどのプラットフォーム向けに、最大のエンゲージメントを目指して魅力的な縦型広告ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用して、専門的にデザインされた縦型ビデオテンプレートから選択し、広告作成を開始します。
2
Step 2
広告コンテンツをカスタマイズ
メディアと独自のブランド要素を追加します。直感的なエディターを使用してメッセージを洗練し、「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を組み込んで一貫した外観を実現します。
3
Step 3
縦型表示に最適化
TikTokやInstagram Reelsなどのプラットフォーム向けに広告が完璧にフォーマットされるように、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を適用し、自動字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
広告をエクスポートして配信
高品質の縦型広告ビデオをレンダリングし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有するためにダウンロードします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して最終配信を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の成功を強調

.

顧客の声をダイナミックで魅力的なAI駆動の縦型ビデオに変換し、信頼を築き、コンバージョンを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはTikTokのようなプラットフォーム向けの縦型ビデオ作成をどのように簡単にしますか？

HeyGenは、TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsなどのプラットフォーム向けに最適化されたアスペクト比を提供する専用の縦型ビデオメーカーを通じて、縦型ビデオの作成を簡単にします。その直感的なインターフェースとアスペクト比のリサイズにより、どのソーシャルメディアプラットフォームでも完璧に見えるコンテンツを保証します。

HeyGenの縦型ビデオエディターにはどのようなAI機能がありますか？

HeyGenの縦型ビデオエディターは、AIアバターやナレーション生成を含む高度なAI機能を統合しており、クリエイティブプロセスを効率化します。スクリプトを魅力的な縦型ビデオに変換し、自動生成された字幕を追加することで、アクセシビリティとリーチを向上させます。

HeyGenで縦型広告ビデオのブランディング要素をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、縦型広告ビデオ内のブランディング要素を完全にカスタマイズする力を提供します。ロゴや好みのブランドカラーを簡単に組み込むことで、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで一貫性のあるプロフェッショナルな表現を保証します。

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、どれくらい早く縦型ビデオを生成できますか？

HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用すると、スクリプトから数分で完全な縦型ビデオを効率的に生成できます。テキストを入力し、AIアバターと声を選択するだけで、HeyGenのAI縦型ビデオメーカーが高品質のコンテンツを作成し、オーディエンスに届けます。