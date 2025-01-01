UGCスタイルコンテンツビデオジェネレーター: 本格的な広告を迅速に作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、UGC広告や証言ビデオを効率的にデザインし、時間を節約しROASを向上させます。
新製品を発売するEコマースブランドは、45秒の「クリエイタースタイルビデオ」を制作し、クリーンでモダンなビジュアルとダイナミックな商品ショットで主要な特徴を強調することができます。この「商品ビデオ」は、プロフェッショナルで温かみのあるナレーションと魅力的なバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの「ナレーション生成」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、潜在顧客に向けた洗練された魅力的なプレゼンテーションを作成します。
SaaS企業向けに、顧客の成功事例を示す強力な60秒の「証言ビデオ」を開発します。ビジュアルスタイルは共感的でインタビューのようなもので、「生成AI」アバターが誠実な物語を届け、柔らかく心を打つバックグラウンドミュージックで補完されます。ビデオには、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用してアクセシビリティと明確さを高め、ビジネスの意思決定者に対する本物の感触を強化します。
迅速で魅力的なコンテンツを必要とするソーシャルメディアマーケターは、クイックヒントや商品ハイライトを示す15秒の「UGCスタイルコンテンツビデオジェネレーター」をデザインできます。この簡潔なビデオは、テンポの速い「マーケティングキャンペーン」に理想的で、クイックカットと画面上のグラフィックを備えたテンポの速いビジュアルスタイルが必要です。アップビートでパンチの効いた音楽とインパクトのあるナレーションでバックアップされます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して迅速に作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でマルチプラットフォーム配信を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはUGCスタイルのコンテンツビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと包括的なクリエイティブコントロールを通じて、魅力的なUGCスタイルのビデオやUGC広告の生成プロセスを簡素化します。ユーザーはスクリプト生成を活用して、さまざまなマーケティングキャンペーンにおいてオーディエンスに共鳴する本格的なソーシャルスタイルのビデオを制作できます。
HeyGenのAIアバターでユーザーはどのようなクリエイティブコントロールを持っていますか？
HeyGenは、AIアバターの外見からジェスチャー、リアルな感情表現まで、あらゆるディテールをカスタマイズするための大きなクリエイティブコントロールをユーザーに提供します。これにより、トーキングアクターがメッセージを完璧に伝え、AIビデオのインパクトを高めます。
HeyGenはマーケティングキャンペーン向けにさまざまなタイプのAIビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なAIビデオを生成できる多用途なAIビデオジェネレーターで、魅力的な商品ビデオ、証言ビデオ、AIショートを含みます。カスタムビジュアルやアニメーションを組み込む能力により、インパクトのあるマーケティングキャンペーンに最適です。
HeyGenがクリエイティブなビデオコンテンツ生成において不可欠なツールである理由は何ですか？
HeyGenは生成AIを活用して広範なクリエイティブコントロールと機能を提供し、多様なAIビデオを生成するための不可欠なツールです。スクリプト生成やAIビデオ編集を含む機能により、カスタムナレーションやアニメーションを効率的に使用して高品質でインパクトのあるコンテンツを制作できます。