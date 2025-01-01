eコマースブランド向けの高速UGCレビュー動画メーカー
AIを活用したUGCビデオでeコマースの売上を向上させましょう。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、顧客の声を簡単に作成し、迅速なコンテンツ生成を実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいテクノロジーガジェットを紹介する45秒のAI UGCビデオを開発し、AIアバターが詳細な製品レビューを提供します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、オーディオトーンは親しみやすく信頼できるものにし、HeyGenの強力なAIアバターを活用してリアルなプレゼンテーションを行います。
ソーシャルメディアマーケティングの専門家向けに、60秒のコンテンツ作成ビデオを制作し、活気に満ちた情報豊かなビジュアルスタイルとアップビートなオーディオトラックを組み合わせたクイックチュートリアルや製品ハイライトを示します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、このビデオを簡単に生成する方法を示します。
サービスベースのビジネス向けに、30秒の顧客の声ビデオをデザインし、プロフェッショナルで明確なビジュアル美学と励ましのオーディオスタイルを目指し、グローバルなリーチを求めるブランドをターゲットにします。HeyGenのボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションが多様なオーディエンスへのアクセスと影響をどのように向上させるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはブランド向けのAI UGCビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ブランドが魅力的なAI UGCビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、複雑なビデオ制作なしで本物の顧客の声を届けることができます。
HeyGenはユニークなブランドストーリーテリングのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenは「トーキングアクター」を含むカスタムAIアバターの作成を可能にし、ブランドメッセージを具現化します。これらのアバターは、説得力のあるAIボイスオーバーを提供し、言語のローカライズをサポートし、グローバルなオーディエンスに向けたクリエイティブエンジンを強化します。
HeyGenはビデオ生成のためにどのようなクリエイティブ編集機能を提供しますか？
HeyGenは、AIを活用した編集ツールを備えた高度なクリエイティブエンジンを提供し、エンドツーエンドのビデオ生成を可能にします。シーンベースのエディターを使用してBロールを組み込み、ブランド要素をカスタマイズし、さまざまなテンプレートを活用してプロフェッショナルなコンピレーションビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはUGCビデオ広告と顧客の声をどのように向上させますか？
HeyGenは、コンバージョンに焦点を当てたUGCビデオ広告と本物の顧客の声を迅速に生成することに優れています。AIビデオ作成プラットフォームにより、ターゲットオーディエンスに共鳴する強力な社会的証明を提供する広告バリエーションの迅速な制作が可能です。