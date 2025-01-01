チームアップデートビデオジェネレーター
スクリプトからのテキストビデオを使用して、数分で魅力的な内部アップデートを作成し、コミュニケーションを効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクトのステークホルダーと管理者向けに設計された90秒のプロジェクト進捗報告を作成し、主要なマイルストーンと将来の展望をデータ駆動型のビジュアルスタイルで提示します。この魅力的なチームビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを利用してプロフェッショナルなレイアウトを作成し、アクセシビリティを確保するために字幕/キャプションを組み込み、簡潔でプロフェッショナルなナレーションを実現します。
新しい内部ツールをトレーニンググループに紹介する包括的な2分間の指導ビデオを制作し、その機能をステップバイステップのビジュアルアプローチでデモンストレーションします。ビデオはHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを含め、クリアなボイスオーバー生成を行い、オンラインビデオエディターで効果的なトレーニングビデオを制作します。
全社員向けの45秒の社内発表ビデオをデザインし、一貫したブランド化されたエネルギッシュなビジュアルスタイルを維持して、緊急ニュースや祝賀メッセージを伝えます。この効率的なビデオ作成は、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な表示を確保し、迅速な内部チームアップデートビデオとして機能します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAI技術を活用してビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、生成AIを含む高度なAI技術を活用して、テキストを魅力的なビデオに変換します。ユーザーはさまざまなAIアバターから選択し、スクリプトを入力するだけで、シームレスなテキストビデオ生成を実現し、ビデオ作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenはAI生成ビデオをカスタマイズするためにどのような高度な編集ツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズのための強力なツールを備えた包括的なオンラインビデオエディターを提供しています。字幕/キャプションを追加し、ロゴや色を使用してブランドコントロールを実施し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用して、ビデオが特定の技術要件を満たすようにします。
HeyGenはチームアップデートビデオの生成に既存のワークフローに統合できますか？
はい、HeyGenはワークフローの自動化をサポートするように設計されており、内部コミュニケーションのための効率的なAIビデオエージェントとして機能します。そのプラットフォームはチームメンバー間のリアルタイムコラボレーションを促進し、一貫性のあるプロフェッショナルなチームアップデートビデオを迅速に生成するのに理想的です。
HeyGenはどのようなビデオ出力オプションと技術仕様をサポートしていますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なアスペクト比のリサイズや高品質のエクスポートを含むさまざまな技術仕様をサポートしており、通常はMP4ファイルとして出力されます。プラットフォームには高度なボイスオーバー生成と自動字幕/キャプションも含まれており、幅広い互換性とアクセシビリティを確保します。