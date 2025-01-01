チーム規範ビデオメーカー: 魅力的な文化を創造

説得力のあるチーム規範とオンボーディングビデオを瞬時に作成し、内蔵のナレーション生成で明確さを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべてのチームメンバー向けに45秒の内部ビデオを開発し、私たちのコアチーム規範に従うことで達成された成功を祝います。これらの原則がどのように協力と革新を推進するかを示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルであり、ダイナミックなグラフィックスとインスパイアリングな音楽トラックを特徴とし、HeyGenのナレーション生成を活用してインパクトのあるメッセージを届け、強力なチーム成功ビデオジェネレーターとして機能します。
サンプルプロンプト2
すべての従業員向けに60秒の指導ビデオを制作し、コミュニケーションのベストプラクティスを明確に説明します。これは重要なチーム規範です。クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチと落ち着いた情報提供者を採用し、HeyGenのAIアバターを活用してガイドラインを明確かつ魅力的に提示し、効果的な企業文化ビデオを作成します。
サンプルプロンプト3
会社全体に配布するための30秒のインスピレーションビデオを想像し、チーム規範に組み込まれた共有価値と私たちの共同ビジョンへの貢献を思い出させます。ビデオは洗練された企業的な美学を持ち、プロフェッショナルなストック映像と自信に満ちたナレーションを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションがすべての視聴者にアクセス可能にするこの重要なチーム規範ビデオを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム規範ビデオメーカーの使い方

AIビデオジェネレーターでチームの指針を迅速に定義し共有し、チームの成功のために明確さと一体感を高めます。

1
Step 1
チーム規範スクリプトを作成
効果的なチーム規範ビデオのために、チームのコアバリューと行動を定義します。スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。外見や声をカスタマイズして、魅力的な企業文化ビデオを作成します。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
ブランディングコントロールを使用して、企業のロゴ、色、フォントを統合します。プロフェッショナルなオンボーディングビデオやトレーニングビデオアプリケーションのためにコンテンツを磨き上げます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
プロフェッショナルな品質で磨かれたビデオを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションを含めます。このAIビデオジェネレーターから最終出力を配布し、明確さとチームの成功を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ポジティブなチーム文化を育む

.

企業文化を強化し、共有されたチーム規範と価値を促進するインスパイアリングでモチベーショナルなビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私たちの組織の効果的なチーム規範ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、魅力的なチーム規範ビデオや企業文化ビデオを簡単に作成する力を提供します。テンプレートとAIアバターを活用してガイドラインを生き生きとさせ、チームのつながりを強化し、チーム規範を強化します。

HeyGenは企業文化ビデオをカスタマイズするためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業のロゴや色を企業文化ビデオにシームレスに統合できます。さらに、スクリプトからのテキストビデオ機能とナレーション生成を組み合わせて、メッセージを明確かつ一貫して伝えます。

HeyGenはチーム規範ビデオ以外の内部コミュニケーションビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。チーム規範ビデオに加えて、HeyGenは魅力的なオンボーディングビデオやトレーニングビデオコンテンツを作成するのに理想的な多用途なAIビデオジェネレーターです。AI駆動のツールは、すべての内部コミュニケーションニーズのために複雑なビデオ制作を簡素化します。

HeyGenはチーム成功ビデオにAIアバターとカスタムブランディングを使用することをサポートしていますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを統合して、コンテンツをプロフェッショナルに提示し、チーム成功ビデオでのエンゲージメントを向上させます。また、包括的なブランディングコントロールを適用して、チーム成功ビデオジェネレーターの出力が企業のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。