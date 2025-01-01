SOCトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

パーソナライズされたAIアバターでSOC意識向上ビデオを変革し、複雑なセキュリティトレーニングを全社員にとって魅力的で簡単にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けの45秒のSOC意識向上ビデオを開発し、データプライバシーのベストプラクティスを明確で簡潔なグラフィックと企業向けの美的感覚で説明します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、アクセシビリティのために字幕を含め、落ち着いたナレーションを活用します。
サンプルプロンプト2
マーケティングおよび人事チーム向けの60秒の指導ビデオを作成し、新しい社内コミュニケーションプラットフォームの使用方法を示します。メディアライブラリ/ストックサポートからの会社の色を使用したダイナミックでブランド化されたビジュアルスタイルと洗練されたナレーション生成を特徴とし、AIビデオジェネレーターが一貫したブランドを維持する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
リモートワーカー向けの迅速な30秒のセキュリティ意識向上トレーニングビデオを制作し、強力なパスワード作成に焦点を当て、シンプルでクリーンなアニメーション説明スタイルを使用し、既存のテンプレートとシーンから構築し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、明確で理解しやすいAIボイスを使用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SOCトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して魅力的で製品に正確なSOCトレーニングビデオを簡単に作成し、チームが常に最新でコンプライアンスを守るようにします。

Step 1
スクリプトを作成
SOCトレーニングコンテンツを入力することから始めます。当プラットフォームは、詳細なテキストを強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してダイナミックなビデオに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
トレーニング資料を提示するために、多様なリアルなAIアバターから選択します。これらのAIアバターはメッセージをパーソナライズし、エンゲージメントを高めます。
Step 3
AIナレーションを追加
高度なナレーション生成を使用して、ビデオに自然な音声を生成します。声、スタイル、言語をカスタマイズして、トレーニングのニーズに完全に一致させます。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
ビデオを洗練させた後、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して簡単にエクスポートし、どのプラットフォームやデバイスにも完璧にフォーマットされた効果的な社員トレーニングを実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なセキュリティ概念の簡素化

AIを使用して複雑なSOCコンプライアンスとセキュリティ意識向上トピックを簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、全社員にとって学習をアクセスしやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSOCトレーニングビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストをリアルなAIアバターを使ったビデオに変換することでコンテンツ制作を効率化します。これにより、組織は魅力的で効果的なセキュリティ意識向上トレーニングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenは私のブランドのビデオにリアルなAIアバターとクリエイティブなコントロールを提供できますか？

はい、HeyGenは多様なリアルなAIアバターと包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴや色などの要素をカスタマイズできます。これにより、AIを活用したビデオプロジェクトが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenが多様なビジネスニーズに効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenのプラットフォームは効率性に優れ、さまざまなテンプレートと多言語サポートを備えた迅速なテキストからビデオへの変換を可能にします。これにより、社員トレーニング、営業支援、コンプライアンス研修のコンテンツ作成に最適で、必要に応じて簡単に更新できます。

HeyGenはトレーニングの展開のために学習管理システムとの統合をサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なSCORMエクスポート機能を提供し、トレーニングビデオのLMS統合をシームレスに行えます。これにより、プロフェッショナルなAIナレーションを備えた高品質なSOC意識向上ビデオを既存の学習環境内で簡単に展開できます。