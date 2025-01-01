AIを活用した魅力的なスキップ可能広告動画の作成
広告のパフォーマンスを向上させ、コストを削減。AIアバターを使用して高品質なスキップ可能広告を迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
`スキップ可能な広告動画`環境で`スキップトラッキングURL`を正しく実装する方法を紹介する90秒の技術デモ動画を制作してください。この動画は、広告技術開発者やQAエンジニアを対象に、ダイナミックな画面共有スタイルのアニメーションと魅力的な`AIアバター`を使用して、設定手順を視聴者に案内し、情報豊富な`字幕/キャプション`を補完します。
`スキップ可能な広告`の最適な`BidRequest`の構成要素を分解し、特定のパラメータが入札の平坦化とインプレッション配信にどのように影響するかを説明する2分間の詳細な指導動画を作成してください。このコンテンツは、広告取引所のエンジニアやデータサイエンティストを対象に、`メディアライブラリ/ストックサポート`からのハイテクデータビジュアライゼーション美学を使用し、`テンプレートとシーン`を活用して情報の流れを構造化します。
`VPAID広告`クリエイティブの開発と提供における一般的な課題とベストプラクティスを取り上げ、`カスタムトラッキングイベント`の実装方法を含む問題/解決動画を1分30秒で設計してください。対象はクリエイティブ開発者と広告サーバー技術者で、魅力的なビジュアルメタファーと説明的なトーンを持つ`AIアバター`によって、さまざまな配置に最適化された`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を通じて提供されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはスキップ可能な広告動画フォーマットに適した動画コンテンツの作成をどのように支援しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストから動画への機能を使用して、高品質な「スキップ可能広告動画」コンテンツを簡単に制作できます。魅力的なビジュアルと音声を生成し、さまざまな広告プラットフォームでの「スキップ可能なインストリーム動画広告」の展開に備えた動画アセットを確保します。プラットフォームは多様な広告配置に合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズを提供します。
HeyGenで生成された動画は、VASTのような技術的な広告仕様に対応していますか？
はい、HeyGenは業界標準を満たすように設計された動画アセットを作成し、「VAST 3.0」やそれ以前のバージョンなどの一般的な広告配信仕様に対応しています。HeyGenは動画作成に重点を置いていますが、出力は「VAST 2.0」や「VAST 3.0」をサポートするプラットフォームに簡単に統合でき、あなたの「TrueView広告」の配信と「トラッキング」を強化します。
HeyGenを使用して、Authorized Buyersのようなプラットフォーム向けに動画広告を作成する際に考慮すべき技術的な要素は何ですか？
HeyGenを使用してGoogle Adsや「Authorized Buyers」などのプラットフォーム向けに動画アセットを制作する際は、適切なアスペクト比の選択とファイルサイズの維持に注力してください。HeyGenの強力なエクスポートオプションは、広告システムに統合するための技術的に優れた動画アセットを確保し、「OpenRTB」などの基準を利用した入札リクエストを促進し、効率的な広告配信と「スキップトラッキングURL」を可能にします。
HeyGenは、特定のブランディング要素を使用して動画広告をカスタマイズし、一貫したキャンペーンを実現するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはロゴ配置やブランドカラーを含む包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、「スキップ可能広告」が一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。この機能は、視聴者に響き、すべてのプラットフォームでの全体的なマーケティング戦略と一致するプロフェッショナルな動画広告を作成するために重要です。