営業支援ビデオツール：営業戦略を向上させる
AIアバターを使用して作成されたパーソナライズされたビデオメッセージでエンゲージメントを高め、取引を加速させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カスタマーサクセスマネージャーとサポートチーム向けに設計された1.5分間の指導ビデオは、ソフトウェアのセットアッププロセスを視覚的に案内します。魅力的なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明確なオーディオナラティブとアクセシビリティのための字幕/キャプションを組み合わせ、HeyGenのボイスオーバー生成を通じて簡単に生成します。このチュートリアルビデオは、複雑な情報を簡素化するプラットフォームの能力を示し、効率的なキャプション生成を通じて多言語ビデオをサポートする可能性があります。
営業開発担当者とアカウントエグゼクティブ向けに、45秒のパーソナライズされたビデオメッセージが新製品のアップデートを効果的に紹介できます。このビデオは、プロフェッショナルでありながら個人的なオーディオタッチと組み合わせた、ダイナミックでフレンドリーなビジュアルトーンを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能とAIアバターを活用することで、迅速なカスタマイズされた営業支援ビデオの制作が可能になり、多様なプラットフォームに適した効率的なアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能です。
マーケティングディレクターとコンテンツストラテジストをターゲットにした包括的な2分間のビデオを想像してみてください。これは、営業支援ビデオツールの能力を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練され、企業的で権威あるものであり、すべての要素でブランドの一貫性を維持します。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツ制作を効率化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、高品質なビデオ資産の効率的なスケーリングを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIアバターとボイスクローンの作成を支援しますか？
HeyGenは、ユーザーがテキスト入力からリアルなAIアバターとカスタムAIボイスクローンを生成できるようにします。この機能により、パーソナライズされたビデオメッセージや多様なコンテンツの制作が効率化され、先進的なボイスオーバー生成技術を活用しています。
HeyGenは多言語ビデオの制作とクローズドキャプションのサポートが可能ですか？
もちろんです。HeyGenは多言語ビデオの制作をサポートしており、コンテンツをグローバルなオーディエンスに届けることができます。また、プラットフォームは自動的にクローズドキャプションと字幕を生成し、すべての視聴者に対するアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenはビジネスにとって効率的なAIビデオ制作プラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenはスクリプトを迅速に高品質なAIビデオに変換し、強力な営業支援ビデオツールとなります。その直感的なインターフェースとプロフェッショナルなテンプレートにより、従来の方法と比較して時間とリソースを節約しながら、迅速なビデオ制作が可能です。
HeyGenは一貫したプロフェッショナルなビデオ出力のためのブランディングコントロールを提供していますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオがブランドアイデンティティに一致するようにします。会社のロゴ、特定の色、その他のブランディング要素をプロフェッショナルなテンプレートに簡単に組み込むことができ、統一された営業支援ビデオを作成できます。