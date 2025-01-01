AIリスキリングトレーニングビデオジェネレーターで迅速なスキルアップ
AIで労働力のスキルアップを加速。スクリプトからのテキストを使用して魅力的なトレーニングビデオに変換します。
L&Dスペシャリスト向けに、新しいソフトウェアの導入を加速するための基本トレーニングビデオに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、イラスト的で、HeyGenのテンプレートとシーンからの素早いシーンチェンジを特徴とし、主要な機能と利点を強調する明瞭でエネルギッシュなボイスオーバー生成を補完します。
企業トレーナーを対象とした90秒の情報ビデオを開発し、アクセス可能な従業員トレーニングビデオを制作する必要があります。ビジュアルの美学はクリーンで包括的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストックメディアを取り入れます。字幕/キャプションを全体にわたって目立たせ、多様な学習ニーズをサポートし、理解を向上させます。
コンテンツクリエイター向けに、プラットフォームを超えて汎用性のあるインパクトのあるオンボーディングビデオを作成するための簡潔な30秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはモダンでシャープであり、自信に満ちた励ましの声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアや内部チャンネルにコンテンツを適応させる容易さを強調し、このAIビデオジェネレーターがマルチプラットフォーム配信をどのように簡素化するかを示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なビジュアルに変換することで、従業員トレーニングビデオの制作を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。ユーザーはAIアバターと強力なスクリプトエディターを活用して、高品質のコンテンツを迅速に作成でき、効率的なリスキリングトレーニングビデオジェネレーターとなっています。
HeyGenはトレーニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタムブランディング、グローバルリーチのための多言語サポート、簡単な展開のためのシームレスなLMS統合などの強力な技術的機能を提供します。また、字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの重要なツールを含み、トレーニングビデオが多様なニーズに対応できるようにします。
HeyGenは既存の学習管理システムと統合してトレーニングを提供できますか？
はい、HeyGenはLMS統合をサポートしており、既存の学習プラットフォームに従業員トレーニングビデオをスムーズに展開できます。この機能により、AI生成コンテンツを含むSCORMパッケージが簡単に管理され、効果的な企業トレーニングのために配信されます。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのようなツールを提供しますか？
HeyGenは、高度なAIボイスオーバー機能とリアルなHeyGenパワードアバターを提供し、学習者のエンゲージメントを高める魅力的なトレーニングビデオを作成します。その包括的なメディアライブラリと直感的な編集機能により、洗練されたビジュアルストーリーテリングとプロフェッショナルな指導ビデオを可能にします。