AIリスキリングトレーニングビデオジェネレーターで迅速なスキルアップ

AIで労働力のスキルアップを加速。スクリプトからのテキストを使用して魅力的なトレーニングビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dスペシャリスト向けに、新しいソフトウェアの導入を加速するための基本トレーニングビデオに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、イラスト的で、HeyGenのテンプレートとシーンからの素早いシーンチェンジを特徴とし、主要な機能と利点を強調する明瞭でエネルギッシュなボイスオーバー生成を補完します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーを対象とした90秒の情報ビデオを開発し、アクセス可能な従業員トレーニングビデオを制作する必要があります。ビジュアルの美学はクリーンで包括的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストックメディアを取り入れます。字幕/キャプションを全体にわたって目立たせ、多様な学習ニーズをサポートし、理解を向上させます。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、プラットフォームを超えて汎用性のあるインパクトのあるオンボーディングビデオを作成するための簡潔な30秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはモダンでシャープであり、自信に満ちた励ましの声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアや内部チャンネルにコンテンツを適応させる容易さを強調し、このAIビデオジェネレーターがマルチプラットフォーム配信をどのように簡素化するかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リスキリングトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

複雑なリスキリングコンテンツを迅速に変換し、魅力的なAIパワードトレーニングビデオで労働力を効率的かつ効果的にスキルアップします。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツをプラットフォームに直接入力または貼り付けてください。AIがテキストを動的なビデオに変換し、指導ビデオの作成を簡素化します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
リスキリングビデオをナレーションするために、多様なAIアバターライブラリから選択してください。AIアバターは、トレーニングモジュールに一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。
3
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴやブランドカラーを取り入れ、すべてのリスキリングコンテンツが組織を視覚的に表現し、一貫した学習者体験を作り出します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポート
高品質のトレーニングビデオを複数のアスペクト比とフォーマットで生成し、あらゆるプラットフォームやデバイスに対応できるようにエクスポートします。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニング資料を簡素化

複雑なリスキリング情報を明確で理解しやすいAIトレーニングビデオに変換し、理解力と学習効率を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、テキストを魅力的なビジュアルに変換することで、従業員トレーニングビデオの制作を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。ユーザーはAIアバターと強力なスクリプトエディターを活用して、高品質のコンテンツを迅速に作成でき、効率的なリスキリングトレーニングビデオジェネレーターとなっています。

HeyGenはトレーニングコンテンツをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタムブランディング、グローバルリーチのための多言語サポート、簡単な展開のためのシームレスなLMS統合などの強力な技術的機能を提供します。また、字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズとエクスポートなどの重要なツールを含み、トレーニングビデオが多様なニーズに対応できるようにします。

HeyGenは既存の学習管理システムと統合してトレーニングを提供できますか？

はい、HeyGenはLMS統合をサポートしており、既存の学習プラットフォームに従業員トレーニングビデオをスムーズに展開できます。この機能により、AI生成コンテンツを含むSCORMパッケージが簡単に管理され、効果的な企業トレーニングのために配信されます。

HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは、高度なAIボイスオーバー機能とリアルなHeyGenパワードアバターを提供し、学習者のエンゲージメントを高める魅力的なトレーニングビデオを作成します。その包括的なメディアライブラリと直感的な編集機能により、洗練されたビジュアルストーリーテリングとプロフェッショナルな指導ビデオを可能にします。