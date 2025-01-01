再スキル教育ビデオメーカー: AIでトレーニングを変革

AIを使って魅力的な再スキルおよびアップスキルトレーニングビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でeラーニングをシンプルに、スキル不要。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のトレーナーや人事マネージャーを対象にした、60秒のプロフェッショナルなAI教育ビデオをデザインしてください。トレーニングモジュールの作成を効率化する方法を示します。クリーンで企業的なビジュアル美学を採用し、画面上のテキストで重要なポイントを強調し、落ち着いた情報豊かなナレーションを添えます。AIアバターと字幕/キャプションを使用して学習者のエンゲージメントを高める利点を強調します。
サンプルプロンプト2
一般の学習者向けにデザインされた30秒の教育ビデオを作成し、スキルがなくても教育ビデオメーカーになるのがいかに簡単かを示します。ビデオは遊び心のあるカラフルなアニメーションスタイルを採用し、鮮やかなグラフィックと陽気なサウンドトラックを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン、そして豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して迅速なコンテンツ作成を実現する方法を紹介します。
サンプルプロンプト3
複雑な技術的概念を説明するための75秒の指導用トレーニングビデオを開発し、明確さとカスタマイズ性を強調します。ビジュアルスタイルは説明ビデオに似ており、明確な図とプロフェッショナルなトランジションを特徴とし、正確なナレーション生成と控えめな背景音楽でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調し、さまざまなプラットフォーム向けに効果的なトレーニングビデオをカスタマイズする方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

再スキル教育ビデオメーカーの使い方

複雑な再スキルコンテンツを魅力的なAI駆動の教育ビデオに数分で変換、デザインや技術スキル不要。

1
Step 1
コンテンツを入力
再スキルコンテンツを入力または貼り付けて開始します。当プラットフォームは高度なテキスト-to-ビデオ作成を使用して、スクリプトを即座に魅力的なビジュアルシーケンスに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
豊富なテンプレートとシーンのライブラリからコンテンツを視覚化するための選択を行います。これらの使いやすいレイアウトは、教育ビデオの作成を効率化し、魅力的なトレーニングビデオを簡単に構築できます。
3
Step 3
ブランドをカスタマイズ
教育ビデオを組織のアイデンティティに合わせます。ロゴ、色、フォントなどのユニークなブランドコントロールを適用し、すべてのトレーニング資料で一貫性を確保します。
4
Step 4
生成して共有
高品質な教育ビデオを簡単に制作します。さまざまなアスペクト比で完成したビデオをダウンロードし、すべての再スキルおよびアップスキルプログラムで配布する準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な再スキルトピックを解明

AI駆動の教育ビデオを制作し、複雑なトピックを簡潔にし、すべての学習者にとって再スキルコンテンツを理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成に使いやすいですか？

はい、HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして設計されており、デザインや技術のスキルがなくても教育ビデオの作成が可能です。プロセスを簡素化し、あなたのコンセプトを魅力的なコンテンツに変換します。

HeyGenは教育ビデオのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、豊富なメディアライブラリを通じて、教育ビデオに広範なクリエイティブコントロールを提供します。ブランドのロゴ、色、資産を簡単に組み込んで、学習を忘れられないものにします。

HeyGenは再スキルおよびアップスキルプログラムの開発をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは再スキル教育ビデオメーカーとして理想的で、高品質なトレーニングビデオや指導コンテンツを迅速に作成し、労働力開発を支援します。AI駆動のプラットフォームにより、アップスキルプログラムの一貫した品質を保証します。

HeyGenは教育者にとってテキスト-to-ビデオ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenのテキスト-to-ビデオ作成機能により、教育者はスクリプトを迅速に魅力的な教育ビデオに変換できます。AIナレーションと自動字幕が生産時間を大幅に短縮し、アクセス性と学習者のエンゲージメントを向上させます。