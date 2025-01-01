コンプライアンスを簡素化するための規制報告トレーニングビデオジェネレーター

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、規制文書を魅力的でポリシーに準拠したトレーニングビデオに瞬時に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員のオンボーディング中に会社のコアコンプライアンス研修ビデオを説明する、60秒の魅力的なトレーニングモジュールを作成します。ビデオはフレンドリーで歓迎的なビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなシーンと温かく励ましのナレーションで補完されます。HeyGenのAIアバターを活用して重要な概念を紹介し、社員のオンボーディングプロセスをよりインタラクティブで記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト2
データ入力と報告を担当する社員向けに、規制報告プロセスの重要なステップを示す30秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で直接的であり、シンプルなアニメーションビジュアルと理解しやすいナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してこのトレーニングモジュールを迅速に組み立て、規制報告トレーニングビデオジェネレーターからの重要な情報が効率的に吸収されるようにします。
サンプルプロンプト3
多国籍企業内のグローバルチーム向けに、重要なデータプライバシー規制をカバーする90秒の指導用eラーニングビデオを設計します。ビデオはクリーンで国際的なプロフェッショナルビジュアルスタイルを持ち、明確なオンスクリーンテキストと洗練されたナレーションが複数の言語でサポートされます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して多言語トレーニングの普及を最大化し、理解を深めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

規制報告トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して重要な規制コンプライアンスビデオの作成を効率化し、チームのための正確で魅力的なトレーニングを確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、規制報告の内容を入力します。テキストビデオ機能がスクリプトをプロフェッショナルなビデオシーンに変換し、トレーニングモジュールの基盤を築きます。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、ブランドを代表しトレーニングを提供します。これにより、コンプライアンスビデオのエンゲージメントとプロフェッショナリズムが向上します。
3
Step 3
ナレーションとカスタマイズを追加
スクリプトに自然な音声のナレーションを生成します。ブランドコントロール、字幕、関連メディアを使用してビデオをさらにカスタマイズし、明確で一貫したメッセージを確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成した規制トレーニングビデオをさまざまな形式とアスペクト比で簡単にエクスポートします。チームとコンプライアンス研修モジュールを共有し、知識の保持を強化し、遵守を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エンゲージメントと知識保持を向上

AIアバターとインタラクティブな要素を活用して、学習者を引きつけ、長期的な保持を改善するダイナミックな規制報告トレーニングビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な規制コンプライアンス研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、AIアバターとテキストビデオ機能を活用することで、HRチームが規制コンプライアンス基準を満たすプロフェッショナルで魅力的なトレーニングモジュールを迅速に作成できるようにし、広範なビデオ制作を必要としません。

HeyGenはコンプライアンス研修コンテンツのカスタマイズにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、AIアバターの豊富な選択肢、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランドに一貫したビジュアルを含む広範なクリエイティブオプションを提供し、ユーザーが特定のポリシーに準拠したトレーニングニーズに合わせて魅力的なトレーニングモジュールとインタラクティブなレッスンを効率的に作成できるようにします。

HeyGenはコンプライアンス研修ビデオの効率的な更新とメンテナンスをどのように支援しますか？

HeyGenを使用すると、オンデマンド編集と更新、およびテキストビデオ機能により、コンプライアンス研修ビデオの更新が非常に効率的です。これにより、eラーニングビデオが進化する職場規制に対応し続け、知識の保持を促進し、広範な再作業を必要としません。

HeyGenで生成された規制報告トレーニングビデオは既存の学習プラットフォームと統合できますか？

はい、HeyGenで生成された規制報告トレーニングビデオはシームレスなLMS統合を目的として設計されており、SCORM互換性をサポートすることがよくあります。これにより、既存のeラーニングプラットフォーム用にトレーニングモジュールを簡単にエクスポートし、完了の追跡とアクセスを確保できます。