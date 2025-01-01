採用マーケティングジェネレーター: 魅力的な動画を迅速に作成
高度なAIアバターによるダイナミックな採用マーケティングで、優秀な人材を引き付ける魅力的な雇用主ブランディング動画を手間なく制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやHRジェネラリスト向けにデザインされた、温かくインスパイアリングな60秒の動画を想像してください。魅力的な雇用主ブランディング動画の影響を示します。ビジュアルスタイルには鮮やかなイメージと穏やかな背景音楽を取り入れ、ポジティブな職場の雰囲気を醸し出します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、会社のユニークなストーリーを伝え、優秀な人材を引き付けるプロフェッショナルな動画を迅速に組み立てます。
採用チームやソーシャルメディアマネージャーを対象にした30秒のダイナミックな採用マーケティング動画を制作し、ソーシャルメディア採用における動画の効果的な活用方法を示します。美的感覚はスピーディでモダンにし、インパクトのある画面上のテキストを使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」をシームレスに統合し、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けにコンテンツを最適化し、リーチとエンゲージメントを最大化します。
技術に精通したリクルーターや革新的なHRリーダー向けに、AIビデオジェネレーターの能力を探求し、採用戦略を強化する50秒の情報動画を開発します。スリークで未来的なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルで権威あるナレーションを使用します。HeyGenの高度な「ナレーション生成」が多言語または多様な音声コンテンツの迅速かつ効率的な作成を可能にし、採用メッセージをグローバルに響かせる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして採用マーケティングを強化できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、魅力的な雇用主ブランディング動画を迅速に作成することで、採用マーケティングを革新します。これにより、採用チームは候補者とより効果的にエンゲージし、会社の文化をダイナミックに紹介することができます。
HeyGenはどのような高度な機能をビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を含む高度なAIビデオジェネレーター機能を提供しています。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、プロフェッショナルな採用マーケティングコンテンツをシームレスに作成し、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenで作成した動画でブランドアイデンティティを維持できますか？
はい、HeyGenはロゴ、色、フォントを含む包括的なカスタマイズ可能なブランディングオプションを通じて、雇用主ブランディングの一貫性を確保します。多様なビデオテンプレートを活用して、ブランドに合った採用マーケティング動画を手間なくプロフェッショナルに作成できます。
HeyGenの採用マーケティング動画はどこで利用できますか？
HeyGenで生成された採用マーケティング動画は多用途で、ソーシャルメディア採用キャンペーン、キャリアページ、メールアウトリーチなど、さまざまな採用マーケティングプラットフォームに最適です。これらは、複数のチャネルでの全体的な採用戦略を効果的にサポートします。