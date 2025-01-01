クイズベースのトレーニングビデオ: エンゲージメントと知識を向上
HeyGenのAIアバターを活用したインタラクティブなビデオクイズで学習を変革し、知識の保持と従業員評価を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員と学習者を対象に、トレーニングビデオが知識の保持を向上させ、継続的なスキル開発を促進する力を強調する1分間のダイナミックな指導ビデオをデザインしてください。ビデオはアニメーショングラフィックスとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を活用して、レッスンプランを効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
コンテンツクリエイターとトレーナー向けに、効果的なクイズ質問を用いたビデオクイズの作成プロセスを示す45秒のチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルはステップバイステップで、クリーンなインターフェースビジュアルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成されたフレンドリーなガイド音声が各段階を明確に説明します。
チームリーダーと学習開発スペシャリスト向けに、クイズベースのトレーニングビデオアプローチがエンゲージメントを高め、従業員評価を効率化する重要な利点を強調する2分間の情報ビデオを開発してください。スタイルはモダンで、実際のシナリオをクリーンなトランジションとプロフェッショナルなナレーションで示し、自動生成された字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはインタラクティブなビデオクイズを通じてどのように知識の保持を向上させますか？
HeyGenはAIアバターとダイナミックなシーンを統合することで、魅力的なトレーニングビデオを作成する力を提供します。これにより、ビデオコンテンツ内にクイズ質問をシームレスに埋め込むことができ、従業員トレーニングビデオの知識保持を大幅に向上させます。
HeyGenはビデオクイズを効率的に作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはAIパワードコースビルダーを使用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換することで、ビデオクイズの作成を簡素化します。さまざまなクイズ質問を簡単に追加し、スクリプトからのテキストビデオ変換やボイスオーバー生成などの機能を活用して、包括的な学習体験を構築できます。
HeyGenは認定トレーニングと従業員評価をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、トラッキング可能で資格ベースの学習体験をビデオクイズと統合して作成することで、認定トレーニングを促進します。これにより、効果的な従業員評価をサポートし、組織全体のコンプライアンスを確保しながら、エンゲージメントを向上させます。
HeyGenは多様なリモートトレーニングニーズをどのようにサポートしますか？
HeyGenは多言語サポートと字幕/キャプション生成機能を備えており、リモートトレーニングを強化し、グローバルな労働力にトレーニングを提供します。プラットフォームの柔軟なビデオ作成ツール、AIアバターを含む、はすべての従業員トレーニングビデオに高品質で一貫した内容を保証します。