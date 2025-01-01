プロモーションビデオメーカー: 魅力的なプロモを迅速に作成
多様なテンプレートとシーンを活用して、AIプロモーションビデオメーカーで素晴らしいマーケティングビデオを簡単に生成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象とした45秒のダイナミックなチュートリアルを想像してください。これは、今後のマーケティングキャンペーンのために魅力的な短いビデオを生成することに焦点を当てています。ビジュアルの美学は鮮やかでトレンディであり、速いカットとエネルギッシュなポップミュージックを利用しています。このプロモーションは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用してプロジェクトを簡単に開始できることを強調し、さまざまなプラットフォームで視聴者の注意を引くビデオをユーザーがどれほど簡単に生成できるかを示します。
教育者や企業トレーナーのために、1分30秒の包括的なガイドが必要です。これは、コンテンツにアクセシビリティ機能を追加することの重要性と簡単さを示しています。ビジュアルスタイルは明確で、指導的で、アクセスしやすく、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションを使用し、気を散らすバックグラウンドミュージックはありません。このビデオは特にHeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、効果的なビデオエディターがすべての視聴者に対して包括性と理解をどのように向上させるかを示します。
eコマースビジネスやオンラインコースクリエイターを対象とした2分間の説得力のあるプロモーションビデオを作成し、オンラインプロモビデオメーカーの取り組みをどのようにパーソナライズできるかを示します。美学はモダンで魅力的でプロフェッショナルであり、AIアバターからのフレンドリーでありながら権威あるトーンと現代的なアンビエントミュージックを取り入れています。この作品は特にHeyGenの革新的なAIアバターを紹介し、オンラインプロモビデオメーカー戦略においてどのようにエンゲージメントと信頼を大幅に向上させることができるかを証明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIプロモーションビデオメーカーとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを利用してテキストをプロフェッショナルなプロモーションビデオに変換し、効率的なAIビデオエディターとして機能します。カスタマイズ可能なテンプレートやリアルなAIアバターから選択し、マーケティングキャンペーンのために魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenを直感的なオンラインプロモビデオメーカーにしている特徴は何ですか？
HeyGenはドラッグ＆ドロップインターフェースを備えたユーザーフレンドリーなオンラインエディターを提供し、ビデオの作成を簡単にします。ストック映像を簡単に追加し、ボイスオーバーを生成し、自動字幕を組み込むことで、ソーシャルメディア向けの洗練された最終製品を確保します。
HeyGenはマーケティングキャンペーンにおいて多用途なビデオエディターですか？
はい、HeyGenは多用途なビデオエディターとして設計されており、マーケティングキャンペーンに合わせた広範なブランディングコントロールを可能にします。色をカスタマイズし、ロゴを追加し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でビデオをエクスポートできます。
HeyGenで生成されたビデオはどのようにして使用のためにエクスポートされますか？
HeyGenで生成されたビデオは、オンラインエディターから直接高品質のMP4ファイルとして簡単にエクスポートできます。これにより、プロフェッショナルなプロモビデオコンテンツがすべての希望するソーシャルメディアチャネルやマーケティング活動で即座に共有できるようになります。