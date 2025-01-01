製品チュートリアルビデオ：簡単な作成と影響力
AIアバターによって簡単に作成されたダイナミックなコンテンツで、製品を明確に説明し、顧客の理解を深めましょう。
新しいスマートガジェットのユニークなクロスデバイス機能を紹介する45秒の製品デモビデオを制作してください。シームレスな統合を重視する潜在的な購入者をターゲットに、デバイスの動作をクローズアップしたダイナミックなビジュアルとアップビートな背景音楽を使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、製品の利点を簡潔に提示し、技術的な側面を理解しやすくします。
既存ユーザー向けに人気のモバイルアプリの最近のアップデートを発表する30秒の製品ガイドビデオを作成してください。モダンでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、直感的なUIオーバーレイと魅力的な効果音を使用して新機能を強調します。このプロンプトは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、改善されたドラッグアンドドロップエディタ機能をユーザーに案内する情報豊富なクリップを迅速に生成するのに役立ちます。
B2Bアナリティクスプラットフォームの技術的なワークフローを説明する2分間の製品チュートリアルビデオを開発してください。SaaSソリューションを評価するビジネスプロフェッショナルを対象にしています。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで詳細にし、画面録画とデータビジュアライゼーションの例を特徴とし、権威ある声でサポートします。最終出力はHeyGenを使用して高解像度のMP4ファイルにし、複雑なプロセスを紹介し、意思決定者に最大限の明確さを提供するのに理想的です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品チュートリアルビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、スクリプトをリアルなAIアバターとナレーションを備えた魅力的な製品チュートリアルビデオに変換し、制作ワークフローを大幅に簡素化します。強力な製品ビデオメーカーとして、製品の説明を明確で魅力的にします。
HeyGenはソフトウェアデモビデオにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは初心者に優しいインターフェースとドラッグアンドドロップエディタを提供し、高解像度のMP4ソフトウェアデモビデオのシームレスな制作を可能にします。また、カスタム要素を統合するために資産を簡単にアップロードでき、真にパーソナライズされたソフトウェアチュートリアルビデオを作成できます。
HeyGenは特定のブランディングで製品ガイドビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールをサポートしており、特定のロゴや色を統合し、プロフェッショナルなビデオテンプレートを利用して、製品ガイドビデオをブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。これにより、すべての製品ビデオで高い制作品質と一貫性が確保されます。
HeyGenは製品ビデオの多様なフォーマットをサポートしていますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズと高解像度のMP4ファイルでのエクスポートを可能にし、eコマース製品ビデオや詳細な製品デモビデオを含むさまざまな製品ビデオタイプに対応する柔軟なプラットフォームです。このクロスデバイス機能により、ビデオは異なるプラットフォームでアクセス可能で影響力のあるものになります。