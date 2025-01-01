製品ハイライトビデオジェネレーター: 魅力的な製品デモを作成

AIを活用したプラットフォームで、動的な字幕/キャプションを使用してメッセージを強化し、魅力的な製品ハイライトビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenを活用して、製品マネージャーが魅力的な製品デモビデオを作成する方法を示す90秒の詳細な指導ビデオを制作してください。このビデオは、製品開発チームやeコマースベンダーに向けたものです。スムーズなトランジションと自信に満ちた説明的なナレーションを備えた洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、オーディオが明確で権威あることを確認します。AIアバターの力を示し、複雑な機能を提示し、視聴者の理解とエンゲージメントを高めるリアルなAIボイスオーバーを強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenがシェア可能なハイライトリールの作成をどのように簡素化するかを示す45秒の魅力的なビデオを開発してください。ビデオはダイナミックでトレンディなビジュアルスタイルを持ち、クイックカット、鮮やかなグラフィックス、アップビートなバックグラウンドミュージックトラックを利用します。異なるチャンネルにコンテンツを適応させるためのマルチプラットフォームリサイズの容易さを強調し、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じてリーチとアクセシビリティを最大化するためのアニメーションキャプションの直感的な追加を明確に示します。
サンプルプロンプト3
初心者のビデオクリエイターや忙しい起業家をターゲットにした1分間のビデオを想像し、HeyGenがハイライトビデオメーカーとしての効率性を示します。ビジュアルアプローチはフレンドリーでアクセスしやすく、クリーンなレイアウトと温かく励ましのあるオーディオナラティブを持ちます。利用可能なテンプレートとシーンを使用して、ユーザーがどのように迅速に魅力的なビデオを組み立てることができるかを示し、事前の編集スキルなしでプロフェッショナルなコンテンツを作成するための直感的なドラッグアンドドロップエディター体験を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製品ハイライトビデオジェネレーターの使い方

製品のベストな特徴を紹介し、オーディエンスを引きつけ、関心を高める魅力的な製品ハイライトビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオプロジェクトを作成
適切なビデオテンプレートを選択するか、自分のメディア資産をアップロードして、製品のハイライトリールの基盤を設定します。
2
Step 2
魅力的なナラティブを追加
AIボイスを使用して魅力的なボイスオーバーを統合するか、アニメーションキャプションを追加して、製品の価値と主要な特徴を明確に伝えます。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを適用
メディアライブラリを利用して、関連するストック映像、音楽、グラフィックスを組み込み、ハイライトビデオが視覚的に魅力的でダイナミックであることを確認します。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比でビデオを最終化し、プロフェッショナルな製品ハイライトビデオをオーディエンスと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品の成功事例をハイライト

ポジティブな顧客体験と製品の利点を効果的に紹介する説得力のあるAIビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用して製品ハイライトビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIハイライトビデオメーカーとして機能し、AIを活用したショートカットで作成プロセス全体を効率化します。ユーザーはシームレスなAI編集を通じて、複雑なタスクを直感的なステップに変え、魅力的な製品ハイライトビデオを迅速に生成できます。

HeyGenは製品ハイライトビデオをカスタマイズするためにどのような編集機能を提供しますか？

HeyGenはドラッグアンドドロップインターフェースを備えた強力なビデオエディターを提供し、製品ハイライトビデオの広範なカスタマイズを可能にします。ビデオクリップのトリミング、結合、動的アニメーション、モーショングラフィックス、フィルター、特殊効果を簡単に追加して、製品のベストな特徴を際立たせることができます。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けにさまざまな形式で製品ハイライトビデオをエクスポートできますか？

はい、HeyGenはユーザーがさまざまなプラットフォームに適した高解像度のMP4ファイルをエクスポートできるようにします。マルチプラットフォームリサイズ機能により、製品ハイライトビデオがソーシャルメディアでの共有に最適化され、どこにいても効果的にオーディエンスに届きます。

基本的な編集を超えて、HeyGenは製品ビデオにどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenのAIは、リアルなAIボイスや動的なアニメーションキャプションなどの機能を統合することで、製品デモビデオを大幅に強化します。また、AI Bロールの提案やAIを活用したトランスクリプト編集を提供し、コンテンツが洗練されプロフェッショナルであり、視聴者の注意を簡単に引きつけます。