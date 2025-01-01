セキュアなトレーニングビデオのためのプライバシー教育ビデオメーカー

強力なテキストからビデオへの生成を通じて、GDPRおよびCCPAに準拠したセキュアな企業研修の開発を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象に、消費者プライバシーに関するGDPRおよびCCPA規制の核心を明確にする60秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、鮮やかなテンプレートとシーンを使用し、明確で親しみやすい声と多様な視聴者の理解を助けるための重要な字幕を伴います。
サンプルプロンプト2
大学生を対象に、実践的なプライバシーコントロールと安全なオンライン習慣を強調する30秒の教育ビデオを作成します。このビデオは、メディアライブラリとストックサポートからのテンポの速い目を引くグラフィックを取り入れ、プラットフォーム内で直接生成されたエネルギッシュで親しみやすいナレーションと組み合わせて、複雑なトピックをアクセスしやすく魅力的にします。
サンプルプロンプト3
リモートの企業チーム向けに、分散型作業環境でのデータ処理に関する重要な法令遵守ガイドラインを概説する90秒の研修ビデオを設計します。このビデオは、ミニマリストなビジュアル設定でプロフェッショナルなAIアバターをフィーチャーし、すべてのコンテンツが明確に伝えられ、HeyGenの機能を使用してさまざまなプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比でエクスポートできるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プライバシー教育ビデオメーカーの仕組み

プロフェッショナルで法令遵守のプライバシー研修ビデオを簡単に作成し、チームが重要なデータ保護と法令遵守の要件を理解するようにします。

1
Step 1
テンプレートを選択
「プライバシー教育ビデオメーカー」プロジェクトを開始するには、教育コンテンツに特化した多様なテンプレートライブラリから選択するか、ゼロから始めます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
「テキストからビデオ」への機能を利用して、プライバシー研修スクリプトを貼り付けます。AIがテキストを自然な音声に変換し、魅力的なビジュアルと合わせます。
3
Step 3
AIアバターを選択
リアルな「AIアバター」から選択して、プロフェッショナルで明確な情報伝達を行い、インパクトのあるコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
字幕を追加してエクスポート
「法令遵守」とアクセシビリティを向上させるために、正確な「字幕」を自動生成します。完了したら、プロフェッショナルなプライバシー研修コンテンツをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なプライバシー規制を解明

複雑な法令遵守、GDPR、およびCCPA規制を明確で理解しやすい教育ビデオに翻訳し、より良い理解を促進します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな研修ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストを魅力的な「研修ビデオ」に迅速かつ効率的に変換します。「テキストからビデオ」への機能とリアルな「AIアバター」を利用して、HeyGenは強力な「AIビデオメーカー」として、企業研修のための高品質なコンテンツを簡単に制作します。

HeyGenはさまざまな科目や学習モジュールのための「教育ビデオメーカー」として使用できますか？

もちろんです。HeyGenは多様な科目や学習アプリケーションに適した多用途な「教育ビデオメーカー」です。幅広い「テンプレート」、カスタマイズ可能な「ナレーション」、自動「字幕」を備えており、あらゆるカリキュラムのための魅力的な教育コンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenは機密性の高い教育コンテンツのためにどのような「プライバシーコントロール」と「企業レベルのセキュリティ」対策を提供していますか？

HeyGenは強力な「プライバシーコントロール」と「企業レベルのセキュリティ」対策で「データ保護」を優先し、コンテンツの機密性を確保します。私たちは「法令遵守」基準を遵守し、すべての教育および研修ビデオの作成と管理のための安全な環境を提供します。

HeyGenは企業がブランド化された「説明ビデオ」や「企業研修」コンテンツを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは企業が影響力のある「説明ビデオ」と包括的な「企業研修」コンテンツを作成するのを支援します。これにはカスタムロゴやブランドカラーの追加が含まれ、すべてのビジュアルコミュニケーションが一貫性を持つようにします。ビデオは「LMS統合」のために簡単にエクスポートでき、展開を効率化します。