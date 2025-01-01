プレセールスデモビデオツール：パイプラインを加速
シームレスな音声生成で魅力的な製品ストーリーをプレセールスデモ用に生成し、取引を迅速に成立させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーとセールスイネーブルメントの専門家を対象とした60秒の説明ビデオを開発し、AIを活用したビデオ生成がインタラクティブなデモを作成する力を示します。美的感覚はモダンで洗練されており、視聴者を個別の製品体験に導く洗練されたAIアバターを特徴とし、明確な字幕/キャプションでサポートされます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、洗練された情報豊かなプレゼンテーションを迅速に組み立て、インタラクティブなデモがどのようにエンゲージメントと理解を向上させるかを強調します。
ビジネス開発担当者とアカウントエグゼクティブを対象とした30秒のプロモーションビデオを制作し、私たちのソリューションが効率的なプレセールスデモを通じてどのようにして取引を迅速に成立させるかに焦点を当てます。迅速なカットで顧客のポジティブな反応と製品の利点を示す、スピード感のあるソリューション指向のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成を使用したエネルギッシュで説得力のあるナレーションで支えられています。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的なインパクトを高め、緊急性と成功を伝えます。
小規模ビジネスオーナーとマーケティングコーディネーター向けに50秒のチュートリアルビデオをデザインし、コード不要のプラットフォームを使用してリーディング製品デモビデオメーカーとしてのシンプルさを紹介します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでユーザーフレンドリーであり、ステップバイステップのUIデモンストレーションで使いやすさを強調し、親しみやすいナレーションで補完されます。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、誰でも高品質でブランドに合った製品デモビデオを最小限の労力で制作できることを示し、アクセスしやすさと一貫性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成でどのようにして私たちの製品ストーリーを向上させることができますか？
HeyGenのAIを活用したプラットフォームは、営業およびマーケティングチームが魅力的なビデオデモや製品ストーリーを簡単に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、視聴者に響く魅力的なビジュアルコンテンツを生成し、製品のプレゼンテーション方法を変革します。
HeyGenはインタラクティブなデモにとって効果的なプレセールスデモビデオツールである理由は何ですか？
HeyGenは、従来のプレセールスデモをダイナミックでインタラクティブな体験に変え、個別のビデオ生成を大規模に可能にします。コード不要のプラットフォームにより、特定の購入者のニーズに応える魅力的な製品デモを作成し、パイプラインを加速し、取引を迅速に成立させることができます。
HeyGenはブランドの一貫性を維持し、ビデオデモ用の合成音声オプションを提供できますか？
もちろんです。HeyGenは、テンプレート内でロゴや色の包括的なブランド管理を提供し、ビデオデモが常にブランドに合ったものであることを保証します。また、合成音声生成の高度な機能を提供し、すべての製品ストーリーに洗練された高品質のオーディオを作成できます。
HeyGenは営業およびマーケティングチームのためにビデオ編集プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なコード不要のインターフェースでビデオ編集を簡素化し、営業およびマーケティングチームがプロフェッショナル品質の製品デモビデオを迅速に制作できるようにします。テンプレートを簡単に利用し、字幕を追加し、最大のインパクトとシームレスなストーリーテリングのためにビデオ生成を洗練させることができます。