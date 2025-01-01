迅速なポリシー変更発表ビデオジェネレーター

直感的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなポリシー更新ビデオを簡単に作成できます。

149/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般市民向けに、最近の地域のリサイクル規則の変更を60秒の公共サービス発表で明確に伝えます。ビジュアルスタイルは情報的で親しみやすく、アクセスしやすいグラフィックとポジティブな背景音楽を使用し、字幕を活用してこの重要な公共サービス発表（PSA）の最大のリーチと理解を確保します。
サンプルプロンプト2
既存の顧客に知らせるために、会社のポリシー更新に関連する新機能や利点を強調する30秒のソーシャルメディア発表ビデオを作成します。魅力的でモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートな背景音楽とダイナミックなトランジションを備え、テンプレートとシーンを使用して迅速に洗練されたソーシャルメディア発表を実現します。
サンプルプロンプト3
業界の専門家向けに、金融セクター内の重要な規制ポリシー変更を詳細に説明する90秒の説明ビデオを想像してください。このビデオは、権威ある明確なビジュアルスタイルを特徴とし、簡潔なデータビジュアライゼーションとプロフェッショナルな声のナレーションを組み込み、スクリプトからのテキストからビデオへの変換を通じて、これらの重要なポリシー発表ビデオの正確性を最大限に確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ポリシー変更発表ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して複雑なポリシー更新を明確で魅力的なビデオに変換し、発表が理解され、影響力を持つようにします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、ポリシー発表のテキストを入力または貼り付けます。ジェネレーターがテキストを自然な音声に変換し、ビデオのナレーションを行います。
2
Step 2
アバターを選択する
ポリシー変更を発表するプロフェッショナルなAIアバターを選びます。アバターの外見や声をカスタマイズして、コミュニケーションスタイルに合わせることもできます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
組織のロゴとブランドカラーを組み込みます。ストックメディア、背景音楽、関連するビデオテンプレートでメッセージを強化します。
4
Step 4
生成とエクスポート
ビデオを確認し、アクセシビリティのために自動的に字幕を生成し、希望するプラットフォームに適した形式でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ステークホルダー向けポリシー説明の効率化

.

新しいポリシーを従業員、顧客、または一般の人々に効果的に伝えるための明確で簡潔なビデオ説明を開発し、より良い理解を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてポリシー発表ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、魅力的なポリシー変更発表の作成を簡素化します。ユーザーはテキストからビデオへの機能、AIアバター、さまざまなビデオテンプレートを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはポリシービデオのブランディングにどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定の色、ロゴ、背景音楽でポリシー発表ビデオをカスタマイズできます。これにより、すべての公共サービス発表（PSA）が一貫したブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenはHRチームが効率的にビデオ説明を作成するのをどのように支援しますか？

はい、HeyGenはHRチームが新しいポリシーや更新のための高品質なビデオ説明を迅速に制作するのを支援します。AIアバターとシームレスな声の生成を使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することができます。

HeyGenはポリシー発表のアクセシビリティをどのように確保しますか？

HeyGenはすべてのポリシー変更発表ビデオに自動的に字幕を生成することでアクセシビリティをサポートします。この機能により、さまざまなプラットフォームでより広いオーディエンスに対してメッセージが明確で理解しやすくなります。