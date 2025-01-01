製薬コンプライアンスビデオジェネレーターで簡単トレーニング

テキスト-to-ビデオ技術を使用して効果的な製薬トレーニングビデオを作成し、迅速なコンテンツ生成を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製薬会社の営業担当者向けに、最近の規制コンプライアンスの更新を強調する45秒の魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで簡潔であり、画面上のテキストコールアウトと活気のある情報提供のトーンを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してビデオを迅速に構築し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的なコンテンツ作成を行います。
サンプルプロンプト2
患者と介護者向けに、薬物遵守と安全性の重要な側面を説明する90秒の共感的な患者教育ビデオを制作します。安心感を与えるわかりやすい美学を持ち、穏やかな背景音楽と明確な視覚的補助を補完します。すべての視聴者に字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像を使用して視覚的なストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト3
臨床試験のスタッフと研究者を対象にした75秒の簡潔なトレーニングコンテンツビデオを想像してください。データの完全性の重要性を強調します。このビデオは、情報グラフィックスを取り入れた権威あるがアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションを組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してコンテンツ制作を効率化し、AIアバターを適用して一貫した画面上のプレゼンターを確保し、魅力的なコンテンツが簡単に理解されるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製薬コンプライアンスビデオジェネレーターの使い方

コンプライアンスに準拠した製薬トレーニングビデオを簡単に作成します。AIを活用して、規制、患者、従業員教育のための魅力的で製品に正確なコンテンツを制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、トレーニングスクリプトをエディターに書くか貼り付けます。私たちのテキスト-to-ビデオ技術が、書かれたコンテンツを話し言葉に変換し、コンプライアンス研修のための正確さを確保します。
2
Step 2
AIアバターを選択
メッセージを伝えるための多様なプロフェッショナルAIアバターのライブラリから選択します。重要な製薬コンプライアンス研修で視聴者を引き付ける理想的なプレゼンターを選びます。
3
Step 3
音声とブランディングを追加
複数の言語でのプロフェッショナルな音声生成を使用してビデオを強化し、ブランドの色とロゴを適用して、すべてのトレーニング資料で一貫したコンプライアンスに準拠した外観を実現します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
コンプライアンスに準拠したトレーニングビデオを完成させ、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートし、すべての内部および外部プラットフォームでシームレスに配信できるようにします。

使用例

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用したビデオを利用して、重要な製薬コンプライアンス研修の学習者のエンゲージメントと保持率を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製薬コンプライアンスビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的な製薬コンプライアンスビデオジェネレーターとして機能し、重要なトレーニングコンテンツの迅速な制作を可能にします。AIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、メッセージが厳格な規制コンプライアンス基準を効率的に満たすようにします。

HeyGenのAIアバターは製薬トレーニング用にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenのAIアバターは製薬トレーニングビデオのために広範にカスタマイズできます。外見を個別化し、さまざまな音声生成オプションを利用して、一貫したブランド特有のコミュニケーションを作成できます。

HeyGenはどのような種類の製薬トレーニングコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、患者教育、従業員のオンボーディング、社内コミュニケーションビデオを含む、製薬向けの幅広いトレーニングコンテンツをサポートしています。私たちのプラットフォームはビデオ制作を効率化し、多様な視聴者に対して明確でコンプライアンスに準拠したメッセージを簡単に制作できます。

HeyGenのテキスト-to-ビデオ技術を使用して高品質のトレーニングビデオを作成するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ技術は、使いやすいスクリプトエディターとカスタマイズ可能なテンプレートと組み合わさり、ビデオ制作を簡単にします。これにより、広範なビデオ制作経験がなくても、プロフェッショナルで魅力的なコンプライアンス研修ビデオを迅速に生成できます。