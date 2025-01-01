AIビデオジェネレーター: 驚くべきビデオを素早く作成
インタラクティブなアバターとリアルなAIボイスを活用して、ソーシャルメディアビデオのエンゲージメントを向上させましょう。最先端のAIアバターを活用しています。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般消費者をターゲットにした30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを作成し、新しいモバイル決済アプリのシンプルさを説明します。ビジュアルは鮮やかでモダンな美学を持ち、インタラクティブな要素とリアルなAIボイスを活用して魅力的に伝えます。HeyGenのAIアバターは、この魅力的な作品に最適で、複雑な機能を親しみやすくします。
マーケティングチーム向けに、B2B取引のための強力な支払い処理システムの利点を説明する60秒の洗練された情報ビデオを開発します。ビデオは洗練されたビジュアルスタイルを採用し、明確なデータビジュアライゼーションとプロフェッショナルで権威あるナレーションで補完されます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用することで、このAIパワードスクリプトの迅速な制作が可能になり、コンテンツ作成を効率化します。
eコマースの販売者向けに、新しい支払いゲートウェイの特定の利点、例えば即時支払いを強調する20秒の簡潔な説明ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはテンポが速く直接的で、重要な利点に焦点を当て、インパクトのあるテキストオーバーレイを使用し、より広いアクセスのために明確な字幕/キャプションを含めます。このAIビデオジェネレーターは、重要な情報を迅速かつ効果的に伝えるのを簡単にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターを使用して、高品質なビデオを効率的に作成する力をユーザーに提供します。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択するだけで、HeyGenがテキストを迅速かつプロフェッショナルにビデオに変換します。
HeyGenはビデオコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは強力なカスタマイズ機能を提供し、ビデオコンテンツを正確に調整できます。ブランドのロゴや色などの独自のブランディングコントロールを適用し、さまざまなテンプレートから選択して、プロモーションビデオがブランドのアイデンティティに合致するようにします。
HeyGenはリアルなAIボイスとアバターを生成できますか？
はい、HeyGenは非常にリアルなAIボイスとインタラクティブなアバターを生成することに優れています。最先端の生成AIを活用して、ビデオプレゼンテーションが魅力的で信頼性のあるものになるようにします。
企業はどのようにHeyGenを使用して効率的なビデオ制作ワークフローを実現できますか？
HeyGenは、コンテンツマーケティングチームのビデオ制作ワークフローを大幅に向上させ、主要なプロセスを自動化します。ソーシャルメディアビデオの生成から包括的なプロモーションビデオまで、HeyGenは作成を簡素化し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比の変更を容易にします。