非営利のミッションビデオクリエーター向けに60秒のナラティブを作成してください。これは、あなたの組織の中心的な目的と影響を示すものでなければなりません。このビデオは、心温まる、魅力的で本物の映像を使用し、HeyGenのオフボイス生成機能を使用して生成された、潜在的な寄付者やコミュニティメンバーに向けた、インスピレーションを与えるナレーションであるべきです。これにより、物語への深い関与を促進します。

ビデオを生成する