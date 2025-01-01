非営利運営ビデオメーカー：理事会を強化

プロフェッショナルなAIアバターを使用して、理事会メンバーのための魅力的なオンデマンドトレーニングビデオを作成します。

サンプルプロンプト1
現在の非営利団体の理事会メンバーや主要な利害関係者を対象に、健全な非営利運営における透明性の重要な役割を強調する45秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルの美学は明るく信頼できるもので、プロフェッショナルでありながらインスピレーションを与えるナレーションを取り入れ、事前に書かれたコンテンツからの正確なメッセージングを確保するためにHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用し、影響力のあるビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
特定の委員会（例えば、資金調達）がミッションの達成を支援し、寄付者の関与を高めるために、より広範な非営利運営構造内でどのように機能するかを紹介する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを想像してください。ビデオは物語的なビジュアルスタイルを採用し、活気あるシーンと高揚感のあるサウンドトラックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な開発とビジュアルの一貫性を確保し、効果的な資金調達ビデオにします。
サンプルプロンプト3
非営利団体の幹部スタッフと理事会議長のための50秒の簡潔な指導ビデオを制作し、効率的で生産的な理事会会議のためのベストプラクティスを概説し、理事会運営の重要な側面を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルでプロフェッショナルであり、落ち着いた指導的な声で補完され、HeyGenの字幕/キャプションがオンデマンド学習のためのアクセシビリティと明確さを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

非営利運営ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したビデオ生成で、影響力のある理事会運営トレーニングビデオや説明コンテンツを簡単に作成し、オンデマンド学習に最適です。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
プラットフォームにスクリプトを貼り付けることから始めます。多様なリアルなAIアバターから選択し、メッセージを効果的に伝え、視聴者を引き付けます。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールでメッセージを強化します。広範なメディアライブラリを利用するか、プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択して、共感を呼ぶダイナミックなシーンを構築します。
3
Step 3
ビデオを生成し、洗練させる
AIがスクリプトから自然な音声のボイスオーバーを自動生成します。字幕やキャプションを簡単に追加して、すべての視聴者に対するアクセシビリティと明確さを確保し、影響力のあるビデオを作成します。
4
Step 4
影響力のあるコミュニケーションのためにエクスポート
ビデオのアスペクト比を調整し、さまざまな形式でエクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、理事会メンバー向けの魅力的なトレーニングビデオを共有し、オンデマンド学習に最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な運営を明確化

AIビデオを活用して、複雑な運営方針や手続きを簡素化し、すべての利害関係者にとって重要な情報をアクセスしやすく、理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非営利団体がさまざまな目的のために影響力のあるプロフェッショナルなビデオを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、テキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換することで、非営利団体が影響力のあるビデオを作成するのを支援します。高度なAIアバターと強力なクリエイティブエンジンを使用して、ボイスオーバー生成や豊富なビデオテンプレートライブラリなどの機能を提供し、資金調達の呼びかけから寄付者の関与コンテンツまで、さまざまなビデオを効率的に制作できます。

HeyGenは特に理事会運営のための魅力的なトレーニングビデオをデザインするためにどのような機能を提供していますか？

魅力的なトレーニングビデオをデザインするために、HeyGenは包括的なプラットフォームを提供します。ユーザーはさまざまなビデオテンプレートを利用し、字幕/キャプションを追加し、バーチャルプレゼンターを活用して、理事会運営トレーニング、ベストプラクティス、またはオンデマンド学習のための情報セグメントを作成し、高いエンゲージメントを確保します。

HeyGenはAIアバターとバーチャルプレゼンターを使用してダイナミックな説明ビデオを開発するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、高度なAIビデオジェネレーターとカスタマイズ可能なAIアバターを通じて、ダイナミックな説明ビデオの開発を可能にします。これらのバーチャルプレゼンターは、リアルな表情でスクリプトを伝えることができ、企業ガバナンスポリシーのような複雑なトピックをより広い視聴者にとって理解しやすく、視覚的に魅力的にします。

HeyGenは非営利ビデオコンテンツにおけるブランドの一貫性とクリエイティブコントロールをどのように確保しますか？

HeyGenは、強力なブランドコントロールを通じてブランドの一貫性を優先し、非営利団体がロゴ、色、フォントをすべてのビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、認知度向上、採用、内部コミュニケーションのためのすべての非営利ビデオコンテンツが、プロフェッショナルで認識可能なブランドアイデンティティを維持し、完全なクリエイティブコントロールを実現します。