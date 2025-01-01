ミュージシャンプロモーションビデオメーカー：魅力的な音楽ビデオを作成

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、魅力的な音楽ビジュアルでオーディエンスを拡大し、エンゲージメントを高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新進アーティストや既に確立されたアーティストにとって、プロフェッショナルな45秒の紹介ビデオは、新しいファン、潜在的なコラボレーター、イベントプロモーターを大いに引き付けることができます。このビデオは、スタジオショットやパフォーマンスのハイライトをモンタージュで見せる滑らかで洗練されたビジュアル美学を求められ、魅力的なナレーションが補完します。HeyGenのナレーション生成機能は、あなたのユニークなブランドストーリーを明確に伝え、プロのアーティストとしての地位を確立し、ブランド認知を高めるのに最適です。
サンプルプロンプト2
既存のトラックのために没入感のある60秒の音楽ビジュアライザーを制作し、オーディオを魅力的なビジュアル体験に変えましょう。ストリーミングプラットフォームのユーザーやソーシャルメディアの観客を魅了するようにデザインされたビデオは、音楽のリズムやムードに流れるように反応する催眠的または抽象的なビジュアルを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、カスタム音楽ビジュアライザーを簡単に作成し、音楽プロモーションビデオを際立たせましょう。
サンプルプロンプト3
地元のファンやチケット購入者をターゲットにした高エネルギーの15秒のコンサートまたはツアー発表ビデオは、ソーシャルメディアチャンネル全体で不可欠です。過去のパフォーマンスやロケーションショットのクイックカットを使用し、エネルギッシュな音楽に合わせて、明確な行動喚起を特徴とする速いペースのエキサイティングなビジュアルアプローチでこのプロモを作成します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートにより、インパクトのあるビジュアルに迅速にアクセスでき、マーケティングキャンペーンが高いエンゲージメントを達成することを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ミュージシャンプロモーションビデオメーカーの使い方

魅力的な音楽プロモーションビデオ、歌詞ビデオ、ビジュアライザーを簡単に作成し、ソーシャルメディアやYouTubeでのエンゲージメントを高め、オーディエンスを拡大しましょう。

1
Step 1
基盤を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、ユニークな音楽プロモーションビデオを作成しましょう。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを利用して、音楽、ビジュアル、アニメーションテキスト、ストック映像を簡単に追加し、ビジョンを実現しましょう。
3
Step 3
ビジュアルエフェクトで強化
音楽に完璧にマッチする魅力的な音楽ビジュアライザーを作成するために、オーディオリアクティブなビジュアルエフェクト、スタイル、フィルターを適用しましょう。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
高品質のMP4ビデオをダウンロードし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに合わせてリサイズし、ソーシャルメディアやYouTubeでオーディエンスを拡大するために直接共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオでオーディエンスをインスパイアし、元気づける

アーティストとしての旅を共有し、ファンと深くつながり、ミュージシャンブランドのアイデンティティを強化するために、インスパイアリングなビデオを開発しましょう。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の音楽プロモーションビデオを向上させることができますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと直感的なAI搭載ツールを活用して、ミュージシャンが魅力的な音楽プロモーションビデオを簡単に作成できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターを使用すれば、事前のビデオ編集経験がなくてもコンテンツを簡単にカスタマイズでき、新しいリリースのための魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちます。

HeyGenは歌詞ビデオや音楽ビジュアライザーの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックな歌詞ビデオや魅力的な音楽ビジュアライザーを制作するのに役立つ多用途なミュージシャンプロモーションビデオメーカーです。アニメーションテキスト、豊富なメディアライブラリとストック映像、カスタムグラフィックを活用して、Spotify Canvasのようなプラットフォームに最適な目を引くビジュアルを作成できます。

HeyGenで音楽ビデオをブランディングするためのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、音楽ビデオがブランドに完璧にフィットするように、強力なブランディングコントロールと高度なカスタマイズオプションを提供します。スタイルやフィルターを簡単に調整し、ロゴを追加し、ユニークなオーバーレイを適用することができ、すべてのソーシャルチャンネルに合わせてビデオをリサイズし、エクスポートする柔軟性があります。

新しい音楽リリースをプロモーションするためにHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenを使用することで、アーティストはYouTubeなどの主要なソーシャルメディアやビデオプラットフォーム全体で新しいリリースを効果的にプロモーションできます。プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを作成することで、オーディエンスを拡大し、エンゲージメントを高め、インパクトのあるマーケティングキャンペーンでリスナーを最大化できます。