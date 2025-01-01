グローバルコンテンツ作成のための多言語ビデオツール
AI音声とHeyGenの効率的なボイスオーバー生成でビデオを翻訳し、コンテンツをローカライズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
国際的なマーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、HeyGenの革新的な「リップシンク」機能を強調する45秒のダイナミックなビデオを作成し、グローバルなリーチを拡大しましょう。多様な文化を描いた魅力的なビジュアルと、ボイスオーバー生成を通じて生成されたエネルギッシュでローカライズされたAI音声を使用して、コンテンツがどのようにして世界中で共鳴するかを示します。
eラーニング開発者や企業トレーナー向けに、グローバルトレーニングモジュールの「コンテンツのローカライズ」を効果的に行う方法を示す包括的な90秒の指導ビデオを開発してください。企業向けの指導的なビジュアルスタイルを使用し、明確なオンスクリーンテキストと落ち着いた権威ある多言語AI音声を活用します。HeyGenのテンプレートとシーン、正確な字幕/キャプションを活用して、一貫性があり文化的に関連性のある教育資料を作成することに焦点を当てます。
国際的なビジネスプロフェッショナルやプロダクトマネージャー向けに、国境を越えたコミュニケーションを効率化する「AIビデオ翻訳者」の変革力を示すインパクトのある2分間のビデオを制作してください。効率性を示すモダンで洗練されたビジュアルスタイルを提示し、自信に満ちた明瞭なAI音声で補完します。AIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームや地域に適応可能な洗練されたコンテンツを作成することを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してどのようにビデオの翻訳とローカライズを支援しますか？
HeyGenは強力なAIビデオツールで、シームレスなビデオ翻訳と吹き替えを可能にします。高度なAIを活用してコンテンツを効果的にローカライズし、多言語翻訳を通じてメッセージがグローバルなオーディエンスに響くようにします。
HeyGenは翻訳されたビデオでの正確なリップシンクのためにどのような先進技術を使用していますか？
HeyGenは高度なAIモデルを使用して、ビデオの吹き替えと翻訳中に正確なリップシンクを実現します。この技術的な能力により、AI音声が話者の口の動きに正確に一致し、自然な多言語ビデオを作成します。
HeyGenはさまざまなビデオ制作要件に対応する多様なAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenは魅力的なAIアバターの作成を可能にし、AIビデオを強化します。これらのアバターは、さまざまなビデオ制作ニーズに合わせてカスタマイズでき、コンテンツをユニークで魅力的なものにします。
HeyGenは高品質なAI音声をどのように保証し、インパクトのあるビデオコンテンツのために音声クローンをサポートしますか？
HeyGenは、ビデオのために自然で表現力豊かなAI音声を生成することに優れています。このプラットフォームはまた、音声クローン機能を提供し、ブランドの一貫性を維持し、異なる言語でのビデオ制作を親しみやすい音声でパーソナライズすることができます。