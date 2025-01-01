迅速なインサイトのための市場調査トレーニングビデオジェネレーター

複雑なデータをテキストからビデオ生成で簡単に魅力的なトレーニングビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術トレーナーと従業員向けに設計された90秒の指導ビデオを作成し、魅力的な技術トレーニングモジュールを構築するプロセスを説明します。ビデオは現代的で魅力的なビジュアルスタイルを採用し、インタラクティブな要素を取り入れ、多様なAIアバターを使用して複雑な情報を親しみやすく提示し、全体を通してフレンドリーで情報豊かなトーンを確保します。
サンプルプロンプト2
市場調査会社とコンテンツマーケティングチームを対象にした2分間の包括的なガイドを開発し、準備されたスクリプトから直接市場調査ビデオを自動生成することで、エンドツーエンドのビデオ生成の効率性を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで企業的にし、テンポの速いトランジションとプロフェッショナルなイメージを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を最大限に活用して生産を効率化します。
サンプルプロンプト3
HR部門とコンプライアンス担当者向けに45秒の実用的なビデオを制作し、重要なコンプライアンス研修資料の作成と簡単な更新の容易さを強調します。ビデオの美学はシンプルで明確にし、迅速なセットアップのために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用し、コンプライアンス基準を効果的に伝えるために安心感のある一貫した声を伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市場調査トレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したプラットフォームで市場調査の専門家向けに魅力的で正確なトレーニングビデオを作成します。複雑なデータを魅力的なビジュアルに簡素化します。

1
Step 1
スクリプトまたはコンテンツを作成
市場調査トレーニングのスクリプトまたは生のテキストを入力することから始めます。当プラットフォームは、洗練されたテキストからビデオへの技術を使用して、書かれたコンテンツをビデオの基盤に変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
トレーニング資料を提示するために多様なAIアバターから選択します。選択したアバターにAIナレーションを組み合わせて、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素を追加してビデオをカスタマイズします。これにより、一貫性が確保され、組織のアイデンティティが強化されます。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして配信
市場調査トレーニングビデオを最終化し、あらゆるプラットフォームに適したさまざまな形式でエクスポートします。高品質で魅力的なコンテンツをターゲットオーディエンスに簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

市場調査の結果を伝える

複雑な市場調査データを明確で魅力的なAIビデオに変換し、効果的な内部トレーニングやステークホルダーとのコミュニケーションを実現します。

よくある質問

HeyGenは市場調査のビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとAIアバターを活用してテキストをビデオに変換し、ユーザーがプロフェッショナルな市場調査ビデオを迅速に制作できるようにします。このプラットフォームはビデオ作成を自動化し、スクリプトから最終的な洞察に満ちたビデオまでのプロセスを効率化します。

HeyGenは多言語のトレーニングビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは広範な多言語機能をサポートしており、AIナレーションと正確な字幕をグローバルな視聴者向けに生成できます。これにより、コンプライアンスや従業員トレーニングを含む多様なトレーニングビデオのスケーラブルな自動化に最適です。

HeyGenでのビデオのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは幅広いテンプレートと強力なブランディングコントロールを備えた包括的なビデオエディターを提供しており、カスタムロゴや色を含めることができます。ユーザーは豊富なメディアライブラリとダイナミックなテキストアニメーションにもアクセスでき、非常にパーソナライズされたエンゲージメントを作成できます。

初期作成を超えて、HeyGenは継続的なビデオコンテンツ管理をどのようにサポートしますか？

HeyGenはAIスクリプトジェネレーターを備えており、コンテンツの開始を支援し、シンプルなスクリプトからエンドツーエンドのビデオ生成を促進します。このプラットフォームは簡単な更新を可能にし、インサイトが進化するにつれてトレーニングビデオや市場調査ビデオの迅速な修正を可能にします。