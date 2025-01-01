製造機器ビデオメーカー：デモを迅速に作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオで、プロフェッショナルな製造機器ビデオを瞬時に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チーム向けの60秒の説明動画を開発し、新しいワークフロー自動化プロセスをクリーンなアニメーションとアップビートな背景音楽で説明します。ナレーションは明確で簡潔にし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、複雑な情報を魅力的なコンテンツに変換します。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家を対象にした30秒のダイナミックなソーシャルメディアコンテンツを制作し、目を引くビジュアルと特定のブランドコントロールに合わせたオーディオスタイルを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使って簡単に作成されたこの短い動画は、魅力的な短編コンテンツを作成する手軽さを強調します。
サンプルプロンプト3
新しい製造機器の操作を学ぶ従業員向けの包括的な90秒のトレーニング動画を設計し、高解像度のビジュアルと指導的でプロフェッショナルなオーディオスタイルを採用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、詳細な技術指示全体で一貫した明確なナレーションを確保し、知識の保持を向上させます。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製造機器ビデオメーカーの使い方

AIの力で製造機器のプロフェッショナルな製品デモ、トレーニング、説明ビデオを作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
多様なコレクションから既製のビデオテンプレートを選択するか、空白のキャンバスからプロジェクトを開始します。テンプレートとシーンがビデオ作成プロセスを効率化します。
2
Step 2
ナラティブを開発する
詳細なスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、テキスト-to-ビデオ機能を使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に生成し、視聴者を導きます。
3
Step 3
ブランドを強化する
カスタムロゴ、色、フォントを含む包括的なブランドコントロールで独自のブランドアイデンティティを適用し、すべてのビデオが会社のイメージに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと配信
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム向けに準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ソーシャルメディア、社内トレーニング、顧客教育向けにコンテンツを最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアコンテンツを制作

製造機器を効果的にマーケティングし、より広い視聴者にリーチするために、ダイナミックで魅力的なソーシャルメディアビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenは製造機器のビデオデモの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIビデオメーカーであり、製造機器の高品質な製品デモビデオの制作を効率化します。AIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、複雑な機械を効果的に説明し、テキストを簡単にビデオに変換します。

HeyGenはビジネス向けの直感的なオンラインビデオメーカーとしてどのような特徴がありますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを提供し、魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。スクリプトを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換し、アニメーションや背景音楽を含めることで、ビデオ制作プロセスを効率化します。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントをビデオに直接組み込むことができます。これにより、トレーニングビデオからソーシャルメディアコンテンツまで、すべてのクリエイティブコンテンツがブランドに沿った視覚的一貫性を保ちます。

HeyGenはさまざまな種類のビジネスビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なAIビデオメーカーであり、説明ビデオ、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアコンテンツの生成に最適です。私たちのプラットフォームは高度なAIアバターと超リアルな音声生成を利用して、スクリプトから魅力的なプレゼンテーションを作成し、エンドツーエンドのビデオ生成を実現します。