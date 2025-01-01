字幕付き教育ビデオを作成：迅速かつ簡単

学生と教師のためにインパクトのあるオンライン学習体験を作成します。すべての教育ビデオに正確な字幕/キャプションを自動的に追加します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生向けに、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、プロジェクトの概要を魅力的なビデオプレゼンテーションに変える方法を示す、1分間のダイナミックなチュートリアルを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはエネルギッシュで視覚的に魅力的であり、AIアバターが視聴者をプロセスに案内します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやマーケティング専門家を対象に、ソーシャルメディア向けのインパクトのある「ハウツー」教育ビデオを迅速に作成する方法を紹介する、シャープな60秒の指導ビデオを開発してください。プレゼンテーションはモダンでテンポが速く、情報豊かであり、テンプレートやシーン、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なメディアを活用し、迅速なエクスポートに対応しています。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、教育ビデオに自動字幕を使用することの重要性を説明する、100秒の説得力のある説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは情報的で明確であり、重要な統計を強調するテキストオーバーレイを使用し、プロフェッショナルなAIナレーションを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用してさまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートを実演します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

字幕付き教育ビデオの作り方

正確な字幕を備えた魅力的な教育ビデオを作成し、学生や視聴者を引き付け、複雑なトピックを簡単に理解できるようにします。

1
Step 1
教育ビデオを作成する
ライブラリから適切なテンプレートを選択するか、テキストからビデオへの機能を使用してゼロから始めます。明確な学習目標に向けてコンテンツを構築します。
2
Step 2
AIナレーションを追加する
プロフェッショナルなAIナレーションでビデオを強化します。教育コンテンツのために自然な音声のナレーションを生成し、視聴者のために明確さとエンゲージメントを確保します。
3
Step 3
自動字幕を生成する
ビデオ全体に正確な字幕とキャプションを自動生成して、アクセシビリティと理解を確保します。ブランドに合わせて外観をカスタマイズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
教育ビデオを完成させ、希望の形式とアスペクト比でエクスポートします。学生と共有するか、好みのオンライン学習プラットフォームにアップロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマを簡素化する

医療トピックのような難しいテーマを、簡単に理解できる魅力的なビデオコンテンツに変換し、複雑な情報をすべての学習者にアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして字幕付きの教育ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、字幕付きの教育ビデオを簡単に作成できるようにします。コンテンツに自動字幕を生成し、AIビジュアルを統合して、学生向けのオンライン学習教材を強化できます。

HeyGenは教育ビデオ制作者向けにどのような高度な編集とエクスポートオプションを提供していますか？

HeyGenはテキストコマンドを使用してビデオを編集するための強力な機能を提供し、教育ビデオを迅速に調整できます。完成したら、さまざまなアスペクト比で高品質のコンテンツを簡単にエクスポートでき、ソーシャルメディアや専用のオンライン学習プラットフォームでの共有に最適です。

HeyGenは教育コンテンツを迅速に生成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは教師や学生が魅力的な教育ビデオを効率的に作成するのを助けるために特別に設計された多様なテンプレートを提供しています。これらの事前設計されたシーンはビデオ制作プロセスを簡素化し、AIビデオジェネレーターを使用して高品質のコンテンツを迅速に生成するのに役立ちます。

HeyGenは教育コンテンツのためにAIナレーションやAIアバターを生成できますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターには高度なAIナレーションとリアルなAIアバターが含まれており、ダイナミックな教育ビデオを作成するのに最適です。この技術により、自分自身を録音することなく、明確なナレーションと魅力的なAIビジュアルを提供できます。