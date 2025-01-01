AIを使って数分でオンライン教育ビデオを作成
レッスンを動的なコンテンツに変換。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、魅力的な教育ビデオを迅速に作成します。
K-12の学生向けに、水循環を探求する60秒の活気あるAI教育ビデオをデザインします。陽気でカートゥーン風のビジュアル美学と親しみやすいAIアバターを使用してプロセスを案内します。物語は魅力的でわかりやすく、若い心に楽しい学びを提供し、教育ビデオメーカーからの個人的なタッチを加えます。
新しいソフトウェアのトリックを学びたいテクノロジー愛好者向けに、明確なスクリーンキャプチャ映像と鮮やかなオンスクリーンテキストを強調した30秒の簡潔な指導ビデオを制作します。自動字幕/キャプションを実装してアクセシビリティを向上させ、すべてのステップが理解されるようにし、視聴者が簡単に教育ビデオを作成できるようにします。
一般の好奇心旺盛な人々向けに、興味深い科学的事実を紹介する15秒の『知っていましたか？』ビデオを開発します。動的なストックメディアと魅力的なテキストアニメーションを使用して、注目を集め、興味を引くユニークな方法でオンラインで教育ビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
AIを使ってオンラインで教育ビデオを作成するにはどうすればいいですか？
HeyGenは強力なAIを活用して、オンラインで教育ビデオを簡単に作成できます。スクリプトを提供するだけで、HeyGenがリアルなAIボイスとAIアバターを使用してAIビジュアルを生成し、数分で教育ビデオメーカーに変身させます。
HeyGenは教育ビデオのカスタマイズを提供していますか？
はい、HeyGenは教育ビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しています。すぐに使える教育ビデオテンプレートを利用し、ナレーションを追加し、豊富なメディアライブラリからAIビジュアルを生成し、ドラッグ＆ドロップの簡単さで要素をパーソナライズできます。
HeyGenは教育ビデオコンテンツにナレーションを追加するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは高度なナレーション生成を提供し、プロンプトをリアルなAIボイスでビデオに変換できます。この機能により、教育ビデオコンテンツに明確なナレーションを簡単に追加でき、学習を強化し、自分の声を録音する必要がありません。
広範なビデオ編集経験がなくてもアニメーション教育ビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは誰でもアニメーション教育ビデオを作成できるように設計されたユーザーフレンドリーなウェブベースのツールです。その直感的なインターフェースとAI駆動のスクリプトにより、プロフェッショナル品質の教育ビデオを作成するために事前のビデオ編集スキルは必要ありません。