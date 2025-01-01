トレーニングビデオを作成：迅速かつ魅力的に
AIアバターを使用して、従業員のオンボーディングや製品デモのための魅力的なトレーニングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアアップデートの機能と利点を紹介する、見込み顧客を対象とした2分間の包括的な製品デモ説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、明確なステップバイステップのデモンストレーションと自信に満ちた説得力のあるナレーションを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、潜在的なユーザーに共鳴し、製品の価値を強調する高品質でプロフェッショナルなオーディオトラックを確保します。
すべての従業員向けに、新しいデータプライバシー規制を説明する重要な90秒のコンプライアンス研修ビデオを制作してください。このビデオは、シンプルなグラフィックスを使用して複雑な概念を権威ある声で伝える、真剣で情報豊富なプロフェッショナルなビジュアルスタイルが必要です。コンテンツ作成を効率化するために、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ変換機能を組み込み、準備された法的テキストを簡単に理解できるインパクトのあるトレーニングモジュールに変換します。
新しい内部ソフトウェア機能を学ぶチームメンバー向けに、簡潔な45秒の技術的なハウツービデオを設計してください。ビジュアルアプローチは直接的でスクリーンキャプチャを多用し、落ち着いた明確なナレーションで各ステップをガイドします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、視聴者が複雑な指示を簡単に追跡し理解できるようにし、この重要な技術トレーニングのアクセシビリティと明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenの高度なAIビデオプラットフォームは、スクリプトをAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを使用したプロフェッショナルトレーニングビデオに変換することで、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenを使用してどのような種類のトレーニングビデオを開発できますか？
HeyGenを使用すると、従業員のオンボーディングモジュール、製品デモ、包括的な説明ビデオなど、さまざまなトレーニングビデオを作成できます。多様なトレーニングビデオテンプレートを利用してプロフェッショナルな外観を実現します。
HeyGenは私のブランドに合わせてトレーニングビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、メディアを使用してビデオをカスタマイズし、すべてのトレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
L&DチームはHeyGenを使用したビデオ制作からどのような利益を得られますか？
HeyGenはL&Dチームに高品質なトレーニングビデオを効率的に制作し、簡単に更新を実施できる力を与え、組織全体での知識共有を促進します。これには広範なビデオ編集の専門知識やリソースは必要ありません。