AIを使ってロードマップ更新ビデオを作成する

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、製品のマイルストーンを明確に伝えるプロフェッショナルな更新を行います。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部顧客を対象にした90秒のロードマップ更新ビデオを開発し、エキサイティングな新機能と計画された強化を発表します。このビデオは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、マーケティングメッセージを魅力的なビジュアルに効率的に変換し、アクセス性とソーシャルプラットフォーム全体での広範なリーチを実現するために、目立つ字幕/キャプションを備えたダイナミックでモダンなビジュアルとオーディオスタイルが必要です。
サンプルプロンプト2
潜在的な投資家や新しいチームメンバーに長期的な製品ビジョンを伝えるための包括的な2分間のビデオを制作し、親しみやすくアプローチしやすいスタイルを利用します。カスタマイズ可能なテンプレートからAIアバターを活用して、重要な戦略的マイルストーンを語り、複雑なロードマップをアクセスしやすく人間味のあるものにし、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを特徴とし、プレゼンテーションを視覚的に豊かにします。
サンプルプロンプト3
クロスファンクショナルな開発チームに緊急の製品マイルストーンとバグ修正を伝えるための45秒のビデオを設計し、迅速で情報豊かなビジュアルスタイルとクイックトランジションを必要とします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、Slack、メール、プロジェクト管理ツールなどのさまざまな内部コミュニケーションチャネルでの共有を容易にするために、ビデオが適応可能であることを確認してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ロードマップ更新ビデオの作り方

魅力的でプロフェッショナルなロードマップ更新ビデオをオンラインで迅速に作成し、製品のビジョンと進捗を簡単に伝えます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
ロードマップ更新用に特別に設計されたカスタマイズ可能なテンプレートを選ぶか、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して計画から直接コンテンツを生成します。
2
Step 2
コンテンツとAIアバターを追加する
ビデオに重要なマイルストーンとプロジェクトの詳細を入力します。AIアバターを利用して更新を提示し、カメラを必要とせずにエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランディングと字幕でカスタマイズする
ブランディングコントロールを使用してブランドの色とロゴを適用します。自動生成された字幕/キャプションで視聴者への明確さとアクセス性を向上させます。
4
Step 4
ビデオ更新をエクスポートする
プロフェッショナルなロードマップビデオを完成させ、エクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームやオーディエンスに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

将来のビジョンを伝える

AIを活用して、製品の戦略的ロードマップと将来の目標を視覚的に提示し、関係者やチームを鼓舞します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品ロードマップ更新ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenはAIを活用した機能により、ロードマップ更新ビデオの作成プロセスを革新します。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを可能にし、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を利用して、広範な編集を必要とせずにプロフェッショナルな製品ロードマップ更新ビデオに変換します。

HeyGenを使用してロードマップビデオのビジュアル要素とブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、ブランドの独自のアイデンティティを統合することができます。ロゴや色のためのブランディングコントロールを利用し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートとダイナミックなテキストアニメーションを組み合わせて、魅力的なロードマップ更新ビデオを作成します。

HeyGenは最適なビデオ配信のためにどのような技術的出力機能を提供しますか？

HeyGenは、強力な技術機能を備えた製品ロードマップ更新ビデオをあらゆるプラットフォームに最適にフォーマットします。アスペクト比のリサイズとエクスポート、自動字幕/キャプションを提供し、さまざまなチャネルやオーディエンスに対してコンテンツをアクセスしやすくプロフェッショナルにします。

HeyGenを使用してどのくらいの速さで高品質の製品ロードマップビデオを生成できますか？

HeyGenは効率性を重視して設計されており、エンドツーエンドのビデオ生成を驚くべき速さで可能にします。使いやすいオンラインビデオメーカーを使用して、ビジョンを迅速に洗練されたロードマップ更新ビデオに変換し、ビデオ制作プロセス全体を迅速かつシームレスにします。