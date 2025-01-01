プロバイダートレーニングビデオを作成して魅了する
AIアバターを使用してプロフェッショナルなプロバイダートレーニングビデオを迅速に作成し、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリニックスタッフに新しいコンプライアンス規制を更新するためのトレーニングビデオを迅速に作成する必要があると想像してください。魅力的でややアニメーション化されたビジュアルスタイルと画面上のテキストハイライトを使用した45秒のビデオを設計します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してコンテンツを迅速に生成します。
フロントデスクのスタッフに、親しみやすく直接的なトーンでのベストプラクティスに焦点を当てた30秒の患者コミュニケーションビデオを提供します。このビデオは、効率的なトレーニングビデオメーカーによって作成され、HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合します。
新しく採用された医療提供者向けに、重要な病院のプロトコルと一般的な手順を紹介するための90秒のトレーニングビデオが必要です。包括的でありながら簡潔なビジュアルスタイルと安心感のあるオーディオトーンで提示されます。HeyGenの高度な音声生成を活用してプロフェッショナルなナレーションを提供し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム間で簡単に適応できるようにし、優れたトレーニングビデオテンプレートのニーズを満たします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを作成する力を与えます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがアニメーションと音声生成を担当し、ビデオ編集プロセスを大幅に簡素化します。
HeyGenはさまざまな種類のトレーニングビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは従業員トレーニングビデオ、オンボーディングビデオ、製品トレーニングに最適な、すぐに使用できるトレーニングビデオテンプレートとシーンを豊富に提供しています。これらのテンプレートはストーリーボードプロセスを簡素化し、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。
HeyGenを使用してトレーニングビデオを作成する際のクリエイティブなカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオがブランドに合致するようにします。また、多様なAIアバターと音声オプションを活用して、コンテンツを本当にユニークで魅力的なものにすることができます。
HeyGenはトレーニングコンテンツに音声と字幕を追加するのを手伝ってくれますか？
もちろんです。HeyGenは、トレーニングビデオのためにテキストから自然な音声を生成するのを簡単にします。さらに、プラットフォームは自動的にクローズドキャプションと字幕を提供し、コンテンツがアクセス可能でプロフェッショナルであることを保証します。