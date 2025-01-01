AIで迅速にピッチビデオを作成し、資金調達を成功させる
HeyGenのAIアバターを使用して、ピッチデッキを魅力的なビデオプレゼンテーションに瞬時に変換し、投資家を引き付けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新製品を潜在的なクライアントに紹介するための45秒のダイナミックなビデオプレゼンテーションを開発し、その独自の利点と特徴を強調します。現代的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、画面上の鮮やかなテキストとエネルギッシュなサウンドトラックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して物語を効果的に構築し、ボイスオーバー生成機能でメッセージを明確にし、ターゲットオーディエンスに響くフレンドリーでプロフェッショナルなトーンで伝えます。
新しいクリエイティブプロジェクトの承認を得るために、内部のステークホルダーを対象とした30秒のインパクトのあるピッチデッキビデオを制作します。この視覚的に豊かでインスピレーションを与えるビデオは、ダイナミックなトランジションと感情を引き立てる背景音楽を使用して、興奮とビジョンを伝えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを統合し、クリアな字幕/キャプションでアクセシビリティと強調を確保し、クリエイティブディレクターやチームリーダーに強力なケースを作ります。
あなたの個人ブランドやポートフォリオを求職者や協力者に紹介するための50秒の洗練されたプロフェッショナルビデオをデザインします。この親しみやすくもプロフェッショナルなピッチビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルと明確なナレーションを特徴とします。HeyGenのテキスト読み上げボイスオーバーを活用して、一貫した高品質のオーディオトラックを実現し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでシームレスに共有し、スキルと個性を効果的に紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは投資家向けの魅力的なピッチビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenのAIピッチビデオメーカーは、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションの作成プロセスを簡素化します。幅広いビデオテンプレートとAIアバターを活用して、撮影や編集の手間をかけずにピッチデッキを際立たせることができます。
既存のスクリプトやストーリーボードをHeyGenでビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenは、あなたの書いたスクリプトを直接洗練されたビデオプレゼンテーションに変換します。私たちのプラットフォームは、リアルなテキスト読み上げボイスオーバーを生成し、AIアバターやビジュアルコンテンツとシームレスに同期させることができます。
HeyGenのプラットフォームを使ってプロフェッショナルなピッチビデオを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、誰でも簡単に高品質なピッチビデオを作成できます。ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズし、ブランドを追加してプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを確保できます。
HeyGenはビデオピッチの作成においてどのように時間と予算を節約しますか？
HeyGenは高価な撮影機材や大規模な編集の必要性を排除し、予算と時間の投資を大幅に削減します。AIを活用したプラットフォームにより、AIアバターとテキスト読み上げボイスオーバーを使用して、プロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを迅速に生成できます。