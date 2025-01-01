コンバージョンするリードジェン広告ビデオを作成する
マーケティングオペレーションマネージャーを対象に、CRMシステムとのリードジェンフォームのシームレスな統合を示す90秒の説明ビデオを開発してください。HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを使用して、技術的なステップを正確に説明し、クリーンでデータ駆動のビジュアル美学と情報豊かなボイスオーバーを使用して自動化機能を強調します。
広告キャンペーンマネージャーに最適な、ターゲットキャンペーンを通じてROIを最適化することに焦点を当てた1.5分のパフォーマンス広告ビデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、複数のクリエイティブ仕様を迅速に作成し、A/Bテスト戦略を示すために分析的な音声トーンで動的なスプリットスクリーン比較を表示します。
製品マーケティングチームを対象に、ブランド認知を高め、リードを生成するための詳細な2分間の製品デモンストレーションビデオを作成してください。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、サービスの価値提案を包括的に提示し、魅力的なビジュアルスタイルと高品質な製品ショット、親しみやすく権威あるボイスオーバーを採用してリード生成ビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効率的にリードジェン広告ビデオを作成できますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、リードジェネレーションのための高品質で魅力的なビデオ広告を作成するプロセスを簡素化します。これにより、キャンペーンのための魅力的なリード生成ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはリードジェンフォームデータの技術的な統合をサポートしていますか？
HeyGenは強力なビデオ作成に焦点を当てていますが、作成したビデオアセットはネイティブのリードジェンフォームを提供するプラットフォームにシームレスに統合されるように設計されています。これにより、効率的なデータ収集とCRMとのリアルタイム同期の可能性が促進され、コンバージョンが最適化されます。
特定のオーディエンスをターゲットにしたビデオ広告のためにHeyGenが提供するクリエイティブ仕様は何ですか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズやカスタムブランディングコントロールを含む柔軟なクリエイティブ仕様を提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやターゲットオーディエンスセグメントに最適なビデオ広告を作成できます。これにより、リード生成ビデオが異なるチャネルで最大のインパクトを与えるように調整されます。
HeyGenのビデオ広告はどのようにしてブランド認知を高め、コンバージョンを促進しますか？
HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングを使用してプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成し、キャンペーン全体でブランド認知を大幅に向上させます。これらの魅力的なビデオは注目を集め、明確な行動喚起を含んでおり、最終的にビジネスのコンバージョンを高めます。